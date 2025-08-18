Desmantelan una plantación de marihuana enganchada a la red eléctrica que generaba un alto riesgo de incendio en Tordera
El operativo se llevó a cabo coordinadamente con la policía local de Tordera y se localizaron 340 plantas de marihuana
Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Arenys de Mar coordinadamente con la policía local de Tordera detuvieron, el 12 de agosto, a un hombre de 47 años por un delito de salud pública y por defraudación de fluido eléctrico. De hecho, la conexión eléctrica fraudulenta estaba junto a una zona boscosa, lo que, con las altas temperaturas, podría haber provocado un incendio con graves consecuencias personales y materiales.
Los Mossos localizaron dentro del domicilio 340 plantas de marihuana, un kilo de cogollos de marihuana desecados y los aparatos necesarios para el funcionamiento de la plantación. La policía local de Tordera fue alertada de un posible incendio sobre las 22:55 h. Al llegar comprobaron que el fuego afectaba al cableado del contador eléctrico de una vivienda y que ésta había sido manipulada, tenía un exceso de cableado que sobrecargaba la línea.
Según las primeras valoraciones, la proximidad de la casa a otros inmuebles a una zona boscosa con mucha vegetación seca comportaba un alto riesgo de incendio con posibles consecuencias muy graves, y los bomberos ejecutaron las labores de extinción del incendio.
El detenido ejercía las funciones de jardinero de la plantación
Los agentes accedieron a la vivienda, ya que había un hombre dentro tendido en el suelo y aturdido por la deflagración, que fue asistido por los sanitarios y trasladado al hospital. Dentro de la casa había dos habitaciones habilitadas para la plantación de marihuana con plantas y material relacionado con su cultivo.
La Unidad de Investigación de Arenys de Mar se hizo cargo de la investigación y relacionó al hombre que vivía en la casa como el presunto responsable del cultivo y de la defraudación eléctrica, ya que ejercía las funciones de jardinero de la plantación y fue detenido por estos hechos.
El 14 de agosto los investigadores llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio del detenido con el objetivo de localizar sustancias estupefacientes u objetos relacionados con el tráfico de drogas, así como eliminar lo que generara un riesgo de incendio.