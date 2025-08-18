Redacción Cataluña Barcelona, 18 AGO 2025 - 14:25h.

El operativo se llevó a cabo coordinadamente con la policía local de Tordera y se localizaron 340 plantas de marihuana

Cae en Ordes uno de los mayores puntos de venta de drogas sintéticas de Galicia: 1.320 pastillas de MDMA

Compartir







Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Arenys de Mar coordinadamente con la policía local de Tordera detuvieron, el 12 de agosto, a un hombre de 47 años por un delito de salud pública y por defraudación de fluido eléctrico. De hecho, la conexión eléctrica fraudulenta estaba junto a una zona boscosa, lo que, con las altas temperaturas, podría haber provocado un incendio con graves consecuencias personales y materiales.

Los Mossos localizaron dentro del domicilio 340 plantas de marihuana, un kilo de cogollos de marihuana desecados y los aparatos necesarios para el funcionamiento de la plantación. La policía local de Tordera fue alertada de un posible incendio sobre las 22:55 h. Al llegar comprobaron que el fuego afectaba al cableado del contador eléctrico de una vivienda y que ésta había sido manipulada, tenía un exceso de cableado que sobrecargaba la línea.

PUEDE INTERESARTE Desmantelan organización criminal que introducía maletas llenas de cocaína por el aeropuerto de Barajas, en Madrid

Según las primeras valoraciones, la proximidad de la casa a otros inmuebles a una zona boscosa con mucha vegetación seca comportaba un alto riesgo de incendio con posibles consecuencias muy graves, y los bomberos ejecutaron las labores de extinción del incendio.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos paran a un camionero que hablaba por teléfono y encuentran 400 kilos de drogas

El detenido ejercía las funciones de jardinero de la plantación

Los agentes accedieron a la vivienda, ya que había un hombre dentro tendido en el suelo y aturdido por la deflagración, que fue asistido por los sanitarios y trasladado al hospital. Dentro de la casa había dos habitaciones habilitadas para la plantación de marihuana con plantas y material relacionado con su cultivo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Unidad de Investigación de Arenys de Mar se hizo cargo de la investigación y relacionó al hombre que vivía en la casa como el presunto responsable del cultivo y de la defraudación eléctrica, ya que ejercía las funciones de jardinero de la plantación y fue detenido por estos hechos.

El 14 de agosto los investigadores llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio del detenido con el objetivo de localizar sustancias estupefacientes u objetos relacionados con el tráfico de drogas, así como eliminar lo que generara un riesgo de incendio.