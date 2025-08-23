Gonzalo Barquilla 23 AGO 2025 - 07:30h.

El abogado de las familias de las dos víctimas del crimen de Susqueda, Carles Monguilod, espera avances en la instrucción y el juicio

Tres años sin Mónica de la Llana y un juicio aún lejano

Este domingo 24 de agosto se cumplen ocho años del brutal asesinato de Marc Hernández y Paula Mas en el pantano de Susqueda, en Girona, un crimen que conmocionó a Cataluña y que sigue sin esclarecerse, aunque puede que no por mucho más tiempo. La pareja de la comarca del Maresme, en Barcelona, desapareció aquella jornada tras desplazarse al embalse para pasar un día de acampada y 33 días después se determinó que los mataron a tiros y que hundieron sus cuerpos en el agua con piedras.

Los cadáveres fueron localizados desnudos y con signos de violencia. Se confirmó que alguien hundió a propósito su coche en el pantano y también apareció su kayak flotando en el agua, rajado y cargado de piedras. Sin embargo, nadie ha sido condenado hasta ahora. El principal sospechoso, Jordi Magentí, un vecino de Anglès con el que se cruzaron Paula y Marc por el camino, estuvo en prisión preventiva durante unos meses y fue puesto en libertad provisional. Siempre ha negado su implicación.

Muchas personas se preguntaban si las autoridades seguían investigando el caso después de tantos años. Hoy, se puede afirmar con certeza que sí. Así lo asegura al portal web de 'Informativos Telecinco' el abogado de las familias de las dos víctimas del crimen, Carles Monguilod, que asegura que "la fase de instrucción sigue abierta" y que tanto él como los familiares creen que "se podrá celebrar el juicio -de este caso- en 2026", al considerar que hay indicios sólidos. El letrado facilita las novedades.

El juicio del crimen de Susqueda podría celebrarse en 2026: sería a través de un jurado popular

"Creo que para esa fecha, 2026, será posible. Todavía estamos a la espera de unas diligencias ordenadas por la juez y que tienen que realizar los Mossos d'Esquadra. Calculamos que de aquí a final de año se habrá cerrado ya la instrucción definitivamente. El fiscal que lo llevaba ha cambiado, ha ido a Madrid. Tenemos a una fiscal nueva que se lo ha tomado con mucho interés", destaca Monguilod.

"Hay un investigado, pero no ha habido juicio. Entonces, hasta que no haya juicio, que será por jurado popular, no sabremos si habrá o no condenado. Estuvo en prisión preventiva un tiempo y ahora está en libertad provisional, pero la idea de la Fiscalía y mía es que tenemos prueba indiciaria para llevarle a juicio y que el jurado popular decida si es culpable o no. Nosotros estamos convencidos que sí", agrega el letrado, que señala que el caso sería tratado por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado al tratarse de dos asesinatos.

Un escenario del crimen que desaparece bajo el agua periódicamente

Carles Monguilod mantiene contacto con las familias de Paula y Marc y subraya que "están permanentemente desilusionados por todo el procedimiento". "Porque se ha alargado muchísimo y esto cuesta entenderlo, evidentemente. No digo que sea culpa de nadie, pero quizás, bueno, que hayan cambiado varias veces el juez de instrucción no ha ayudado", precisa el abogado, que también destaca que las investigaciones encontraron una situación insólita.

"El lugar en el que ocurrió todo es un escenario del crimen que desaparece bajo el agua periódicamente. Esto no lo había visto nunca en 42 años que llevo como penalista y pocas causas en España habrá que pase eso. Yo creo que ninguna. El pantano, en periodos de lluvias, queda a 20 metros bajo el agua. Y cuando baja el nivel, queda a la vista lo que llaman la Rierica, que era una masia que antes de construir el pantano estaba habitada. Esa zona no está 12 meses bajo el agua. Está un tiempo bajo el agua y un tiempo fuera. Entonces, cuando se tienen que repetir pruebas para intentar buscar una determinada situación del momento de los hechos, tienes que buscar un hábitat, si no igual, muy parecido al momento de los hechos", detalla Monguilod.

"Por ejemplo, se hicieron pruebas de sonometría para ubicar los disparos que escuchó un testigo, de dónde podían provenir, y esto se tenía que hacer con el mismo nivel de agua. Porque los peritos dijeron que el sonido, la reverberación del sonido y el eco no es el mismo si el agua está a un nivel determinado a que esté 20 metros por debajo", añade el letrado de las familias de las víctimas, que también revela que el arma del crimen sigue sin ser localizada, ocho años después. "Para esto se tuvo que buscar la colaboración de la Armada y no se ha conseguido encontrar. Es un fondo lleno de lodo y barro. No es buscar una aguja en un pajar, sino peor todavía", comenta.

Carles Monguilod: "Todo aquello que llega tarde en justicia puede llegar a ser injusto solo por llegar tarde"

Monguilod deja claro que se están analizando todas las pruebas recopiladas, incluyendo unos restos del kayak de la pareja que fueron hallados en 2023. No obstante, dice el letrado, "la defensa del señor Magentí", el abogado Benet Salellas (actual letrado también de otras personalidades como Santos Cerdán), "ha puesto en cuestión toda la investigación policial".

"Él defiende los intereses de su representado, es su obligación. Pero la Fiscalía y nosotros, como acusación particular, estamos convencidos de que el trabajo policial llegó a buen fin y que la investigación concluyó con pruebas indiciarias concluyentes. Pero esto lo decidirá el jurado popular", explica Monguilod.

"Nosotros, ante este aniversario, lo que esperamos es que haya un juicio pronto porque la familia, y también el acusado, tienen derecho a un juicio rápido y a un juicio justo, por supuesto. Pero todo aquello que llega tarde en justicia puede llegar a ser injusto solo por llegar tarde", sentencia el letrado.

El perfil de Jordi Magentí, el principal investigado

Jordi Magentí Gamell, de unos 60 años, cumplió 12 años de prisión por matar a su esposa en 1997 antes de que fuera detenido por la muerte de Marc y Paula en febrero de 2018. Aunque reconoció haber estado en la zona de la Rierica, donde solía pescar, negó cualquier implicación en los hechos. Las sospechas sobre él se apoyaban en diversos indicios: conducía un Land Rover blanco que fue visto cruzándose con el coche de las víctimas (las cámaras de vigilancia lo captaron dirigiéndose al embalse), sus cuentas se habrían vaciado y tendría comprado un billete a Colombia, de donde era su pareja en ese momento.

Se llegó a informar de que el acusado le dijo a un compañero de celda que fue su hijo quien mató a la pareja porque descubrieron una plantación de marihuana. Sin embargo, esta teoría fue descartada por los investigadores, ya que el teléfono del hijo lo situaba aquel día en Julià de Llor, a 20 kilómetros del pantano. Tras pasar cerca de 10 meses en prisión preventiva, Magentí fue puesto en libertad provisional en diciembre de 2018.

Años después, Magentí presentó una demanda contra Toni Rodríguez, entonces jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, por supuesta vulneración de su derecho al honor. Alegaba que Rodríguez lo había señalado como autor del crimen. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó la demanda en noviembre del año pasado y respaldó al intendente, al considerar "obvio" que un mando policial se declare convencido de la autoría al proceder a una detención y subrayó el interés público del caso y la legitimidad de informar a la ciudadanía sobre una investigación de gran impacto social. Además, nunca se reveló la identidad del detenido.

Cronología del crimen de Susqueda

Viernes 24 de agosto de 2017

09:30 h: Marc y Paula sacan dinero en un cajero de La Cellera de Ter. Quedan grabados por cámaras de seguridad.

Marc y Paula sacan dinero en un cajero de La Cellera de Ter. Quedan grabados por cámaras de seguridad. Poco después: Paran en el restaurante La Parada del Pasteral.

Paran en el restaurante La Parada del Pasteral. 10:00 h: Última conexión del móvil de Marc.

Última conexión del móvil de Marc. 11:00 h aprox.: Última señal del móvil de Paula.

Última señal del móvil de Paula. 10:30 h: Llegan al pantano de Susqueda, zona de la Rierica.

Llegan al pantano de Susqueda, zona de la Rierica. 12:00 h: Testigos escuchan una ráfaga de disparos, un grito de mujer y un último disparo.

Testigos escuchan una ráfaga de disparos, un grito de mujer y un último disparo. Esa misma tarde, sus familias pierden contacto y presentan denuncia por desaparición.

Sábado 26 de agosto de 2017

Se encuentra el kayak de la pareja flotando, rajado y con piedras dentro.

Lunes 28 de agosto de 2017

Se localiza el Opel Zafira de Paula hundido en el pantano, con llaves puestas, primera marcha engranada y ventanas bajadas.

Martes 26 de septiembre de 2017

Aparecen los cuerpos de Marc y Paula tras el descenso del nivel del embalse. Estaban desnudos, con signos de violencia y lastrados con piedras.

A lo largo del proceso, los Mossos d’Esquadra han tomado declaración a al menos siete testigos. Además, aparte de investigar a Magentí, también lo hicieron con un ermitaño que vivía en la zona (y que se suicidó tiempo después), un exlegionario, un ciudadano francés y varias personas que asistieron a una rave cercana al pantano. Sin embargo, estas posibles vías fueron descartadas. Según los investigadores, todos los indicios siguen apuntando a Magentí como principal sospechoso del doble crimen.