Miguel Ángel Domínguez , de 39 años, y su hija María , de ocho, fueron asesinados el 27 de abril de 2013 con 151 puñaladas . La niña se llevó la peor parte, recibiendo 104 cuchilladas. Ambos fueron atacados entre las 21:00 y las 22:00 horas en su propia casa, ubicada en la avenida de los Reyes de Almonte, por un individuo que ni rompió una ventana ni forzó la cerradura. La exmujer del padre y madre de la niña, Marianela , no estaba en el domicilio porque se había mudado sola apenas 19 días atrás. Desde hacía más de un año mantenía una relación sentimental con Francisco Javier Medina , quien trabajaba en el mismo supermercado que ella y Miguel Ángel y, aunque todavía no vivían juntos, ya hacían planes de pareja.

Las autoridades investigaron lo ocurrido y determinaron que se trataba de un crimen pasional porque el asesino o asesinos no se llevaron ni dinero ni ningún objeto. Tras recopilar una serie de indicios, detuvieron a Francisco Javier como presunto culpable en junio de 2014, 13 meses después del crimen. Los guantes que usó el asesino para limpiar en el lavabo del baño coincidían con los del supermercado en el que trabajaba. Además, se hallaron unos restos de ADN que acabaron por abordar su arresto. El almonteño estuvo más de tres años en prisión provisional y, tras la celebración de un juicio en 2017 a través de un jurado popular se determinó que no era culpable , por lo que fue absuelto y quedó en libertad en 2018. Posteriormente, el Supremo confirmó su absolución.

La UDICO practicó una serie de pruebas de ADN a determinadas prendas y los primeros resultados no apuntaron a ninguna persona que no fuera el padre, la hija y la madre, según comenta Bidón. No obstante, en una manta se halló ADN que corresponde con el perfil de un posible sospechoso, determinado como "varón A", cuya identificación no pudo ser confirmada. Todo ello se plasmó en un informe.