El Aeropuerto de Barcelona registra una jornada con cancelaciones y retrasos en distintos vuelos por la mala meteorología

La AEMET activa el aviso naranja por lluvias y tormentas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares

BarcelonaEl Aeropuerto de Barcelona registra una jornada con cancelaciones y retrasos en distintos vuelos por la mala meteorología, concretamente unos 40 vuelos cancelados y más de 50 con retraso, según datos de Aena.

Algunas de las salidas previstas para este jueves han sido canceladas, y otros vuelos que debían llegar a Barcelona no lo harán, en una jornada en la que se prevén lluvias intensas en la costa de Barcelona.

Protecció Civil de la Generalitat mantiene la alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) y ha pedido extremar la prudencia ante las previsiones de más intensidad y acumulación de lluvia de cara a este jueves en Catalunya.