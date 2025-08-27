Fuertes tormentas en Aragón con granizo: los vecinos temen los daños en los cultivos

Se han visto calles completamente inundadas en la localidad zaragozana de Bardallur, con el agua llevándose todo a su paso

Las lluvias aparecerán en el país para ayudar en la extinción de incendios: se acumularán hasta 30 litros de agua por metro cuadrado

La comunidad de Aragón sigue en aviso naranja con precipitaciones de hasta 30 mm en una hora y con una probabilidad de granizo grande en Huesca y Zaragoza y en el Bajo Aragón en Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta misma tarde se han visto calles completamente inundadas en la localidad zaragozana de Bardallur, con el agua llevándose todo lo que ha visto a su paso tras una fuerte tormenta que incluso ha dejado granizo.

Los vecinos temen ahora por los daños en los cultivos. La alerta naranja continúa activa en casi todo Aragón.

Otras comunidades con avisos

Esta comunidad está desde las seis de la mañana en alerta amarilla, lo mismo que Cataluña, donde las alertas naranjas, también por lluvias de hasta 30 mm y por granizo, se concentraran en Lleida a partir del mediodía.

Castellón, donde las lluvias pueden alcanzar los 40 mm, también con tormentas y granizo desde las 12.00, será la provincia en naranja en la Comunidad Valenciana.

Las lluvias y las tormentas activarán también el aviso amarillo en Castilla y León en la provincia de Soria, con rachas muy fuertes de viento; en Navarra, con probabilidad de granizo en la ribera del Ebro; y en La Rioja, también con rachas localmente muy fuertes.

Altas temperaturas en Baleares

Las altas temperaturas serán el motivo por el que se activarán los avisos amarillos en Baleares, desde las 12.00 horas en Mallorca, con hasta 38 grados, y en Andalucía desde las 13.00, con máximas de 36 en la provincia de Málaga.

Galicia sufrirá fenómenos costeros hasta las nueve de la mañana, con mar de fondo en A Coruña de 4 a 5 metros que activará la alerta amarilla.