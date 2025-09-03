Los tres detenidos por su presunta implicación en el caso pasarán a disposición judicial este jueves

Detienen a un tío del piloto Marc Márquez por un asesinato en 2022

Los Mossos interrogan este miércoles a un comandante retirado de la Guardia Civil y a los otros dos detenidos, un familiar del piloto Marc Márquez y el propietario de un taller mecánico de Lleida, por su presunta implicación en el asesinato de un supuesto contrabandista en enero de 2022 en La Baronia de Rialb (Lleida).

Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este jueves, previsiblemente en los juzgados de Lleida, según los Mossos d'Esquadra. La investigación está bajo secreto de sumario.

El familiar del ocho veces campeón del mundo de motociclismo es el esposo de la hermana de su padre, de 55 años, y ha sido interrogado en la comisaría de los Mossos de Cervera, la ciudad en la que los agentes registraron la joyería que regenta. Era amigo de la víctima, con quien compartió internado en su juventud.

Joan Coromina Estany fue asesinado el 25 de enero de 2022

El comandante en la reserva, de 63 años, fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil por su implicación en el asesinato y por revelación de secretos.

El contrabandista, Joan Coromina Estany, fue asesinado el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca casi inaccesible de los bosques de La Baronia de Rialb y recibió un disparo en el corazón a más de 100 metros de distancia.