LleidaNuevos detalles continúan saliendo a la luz al respecto de la detención del tío de los pilotos de MotoGP Marc y Álex Márquez junto a un comandante de la Guardia Civil retirado y el propietario de un taller mecánico en Lleida por su presunta implicación en el asesinato de un contrabandista en enero de 2022. Aunque la investigación continúa bajo secreto de sumario, y con los tres detenidos ya en prisión provisional sin fianza, se ha conocido ahora que, al parecer, el exagente de la Benemérita habría pedido 30.000 euros a la víctima por ayudarle en una investigación de contrabando de tabaco en la que previsiblemente estaba implicado.

Según fuentes jurídicas citadas por EFE, esa es una de las sospechas de los investigadores del crimen. El contrabandista asesinado, identificado como Joan Coromina, había sido amigo del tío de los hermanos Márquez, vecino de Cervera, con el que además había sido también socio en al menos un negocio inmobiliario, según estas fuentes.

El asesinato del contrabandista Joan Coromina Estany

Joan Coromina Estany, de 61 años, fue asesinado de un disparo en el pecho el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca de difícil accesibilidad de los bosques de la Baronía de Rialb, en Lleida. La hipótesis de los investigadores es que quince días antes, en un restaurante de Bell-lloc d'Urgell, el mando de la Guardia Civil, F.G.P., le dijo a la víctima que quería ayudarle ya que le estaban investigando y le reclamó el pago de 30.000 euros. Sin embargo, el contrabandista rechazó la propuesta y se levantó de la mesa.

Tras la muerte posterior de Coromina, el comandante fue detenido como inductor de un delito de homicidio y autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, así como se acometió también la detención del tío de Marc Márquez, R.A.C., propietario de una joyería en Cervera, y la del propietario del taller mecánico en Lleida, N.G.B., como colaboradores necesarios.

Como parte de la investigación de los hechos, el juez de Solsona, desplazado a la sede de la Audiencia Provincial de Lleida, acordó este jueves prisión sin fianza para los tres detenidos por su presunta relación con el crimen y, según fuentes judiciales, las defensas pidieron la libertad y el levantamiento del secreto del sumario.

A este respecto, los tres se acogieron a su derecho a no declarar a las preguntas de la fiscalía y solo uno de ellos, el comandante de la Guardia Civil retirado, que fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil, contestó a las de su abogado.

El presunto contrabandista, Joan Coromina Estany, recibió un disparo en el corazón con un rifle a más de 100 metros

Joan Coromina Estany, el presunto contrabandista, tenía muchas conexiones con Andorra y fue asesinado el 25 de enero de 2022 cuando se encontraba en una finca casi inaccesible de los bosques de La Baronia de Rialb, donde recibió un disparo en el corazón de un rifle a más de 100 metros de distancia.

Desde el principio se barajó la hipótesis de un asesinato por venganza por los presuntos negocios poco claros de Coromina, que se dedicó durante años al contrabando entre España y Andorra, aunque en los últimos tiempos centró su actividad en la compraventa inmobiliaria.