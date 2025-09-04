El juez ha acordado prisión sin fianza para los tres detenidos por su relación con el crimen del contrabandista Joan Coromina

Detienen a un tío del piloto Marc Márquez por un asesinato en 2022

El juez ha acordado prisión sin fianza para los tres detenidos por su presunta relación con el crimen del supuesto contrabandista Joan Coromina en La Baronia de Rialp (Lleida) en 2022, entre ellos un comandante de la Guardia Civil en la reserva y un familiar de los pilotos Marc y Àlex Márquez.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez de Solsona (Lleida) ha acordado prisión incondicional para los detenidos, tal y como pedía la Fiscalía, tras una comparecencia en la que los tres investigados se han acogido a su derecho a no declarar.

Ambos fueron interrogados este miércoles en la comisaría de Cervera (Lleida) de los Mossos d'Esquadra junto a un tercer detenido, el propietario de un taller mecánico de Lleida. La policía catalana llevó a cabo varias diligencias de investigación antes de poner a los detenidos a disposición de la titular del juzgado de instrucción de Solsona (Lleida) que investiga el caso.

Los agentes registraron la joyería del tío de Márquez

En concreto, los agentes han registrado la joyería que regenta el tío de Márquez en Cervera, donde también reside. El detenido era amigo de la víctima, con quien había compartido internado en su juventud. Por su parte, el comandante en la reserva supuestamente implicado en el crimen, de 63 años, fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil acusado de un delito de asesinato y otro de revelación de secretos. Los tres detenidos han pasado a disposición judicial este jueves y la investigación está bajo secreto de sumario.

El familiar del ocho veces campeón del mundo de motociclismo es el esposo de la hermana de su padre, de 55 años, y ha sido interrogado en la comisaría de los Mossos de Cervera, la ciudad en la que los agentes registraron la joyería que regenta. Era amigo de la víctima, con quien compartió internado en su juventud.

El comandante en la reserva, de 63 años, fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil por su implicación en el asesinato y por revelación de secretos. El contrabandista, Joan Coromina Estany, fue asesinado el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca casi inaccesible de los bosques de La Baronia de Rialb y recibió un disparo en el corazón a más de 100 metros de distancia.