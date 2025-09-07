Gloria Palau Barcelona, 07 SEP 2025 - 12:00h.

Decorar con murales artísticos persianas y puertas de los aparcamientos. Esta es la iniciativa que está llevando a cabo el Colegio de Administradores de Fincass de Barcelona-Lleida para evitar la vandalización de fincas urbanas. A Domingo Sánchez, portavoz del Colegio, se le ocurrió en su propia finca pintar la entrada del parking y ahora ha pedido a este organismo que se haga lo mismo con otros edificios.

"Se trata de 'aliarse con el enemigo', atraerles para que su arte lo centren en las fincas", explica Domingo, quien asegura que esstos murales lo que hacen es revalorizar los edificios y mejorar la autoestima de los vecinos: "Les pone más contentos".

"Las calles se convierten en un museo gratuito"

En Sitges hemos podido hablar con Berok, quien lleva más de treinta años dedicándose al arte urbano y ha pintado persianas de todo tipo de negocios, como peluquerías o charcuterías. "Está cada vez más en tendencia porque arregla las calles, se convierten en un museo gratuito", explica Berok a un equipo de Informativos Telecinco. "Cuando paseo yo ya veo en mi mente dibujos en las paredes". Además, Berok asegura que este tipo de murales "se suelen respetar" y no se vandalizan.

Esta iniciativa ya la han implementado en un aparcamiento de L'Hospitalet de Llobregat, que no paraba de ser vandalizado con pintadas, y desde el Colegio quieren promoverla en más comunidades de propietarios de Barcelona y de Lleida, al verla “una forma innovadora" de aliarse" con los autores de las pintadas.