Redacción Cataluña 16 SEP 2025 - 06:00h.

La modalidad de remo milenaria permite trabajar la musculatura y la parte emocional: "El rato que estamos en el agua no piensas en nada"

Pacientes de cáncer de mama practican remo en Barcelona: "Ayuda a complementar el tratamiento"

LleidaUna barca en forma de dragón navega cada lunes por el canal del Parc Olímpic de la Seu d'Urgell (Lleida), donde un grupo de pacientes con cáncer van a borde del bote para practicar una modalidad de remo milenaria originaria en China como terapia que les permite practicar un deporte de manera segura y con poco riesgo de lesiones.

"Remar actúa como rehabilitador de toda la musculatura pectoral y dorsal, afectada por la cirugía, y sobre todo la parte emocional. Es un sitio donde se encuentran ellas con el mismo problema, pueden hablar, hacer ejercicio en la naturaleza y evadirse un poco de un problema tan grande como su situación", explica a Informativos Telecinco Luis Grau, técnico del Club Cadí Canoë-Kayak.

La embarcación tiene una capacidad para diez personas, palas y chalecos salvavidas. Todo ello junto al liderazgo de un timonel que dirige la barca y un patrón que marca el ritmo del equipo. "A diferencia de las otras modalidades de piragüismo, esta no necesita aprendizaje. Es apta para todo el mundo, es inclusiva, solidaria, muy emocionante y divertida", explican desde el club catalán.

"El rato que estamos en el agua no piensas en nada"

Una de las participantes del proyecto es Montse Herreros, presidenta de la Asociación Cáncer de la Seu d'Urgell: "El rato que estamos en el agua no piensas en nada ni en que estás enferma. Estás dentro de la naturaleza. Ves que no estas sola y hay más gente, a veces piensas que lo has pasado fatal y oyes el testimonio de los demás y te ayuda a tirar para adelante".

En su caso le detectaron cáncer a los 54 años: "Cuando te tiran un jarro de agua fría al decirte que tienes un cáncer es una losa que te meten encima. Estuve cuatro meses para poder decir la palabra 'cáncer'. No podía". Un varapalo que le hizo tocar fondo. Pese a ello, Montse luchó y cambió de mentalidad.

"La vida te da una segunda oportunidad y dije que la pensaba disfrutar a tope. Me apunto a un bombardeo", explica la presidenta de la Asociación Cáncer de la Seu d'Urgell, quien destaca la destreza que están consiguiendo gracias a esta práctica de remo: "Cuando sales de un cáncer estás engarrotado y hemos cogido destreza".

Trabajar en grupo y sentirse libre

Como ella, Montse Puig ha logrado más seguridad gracias a subirse al bote dragón. "Remar te abre el pecho, te da fuerza en los brazos y te motiva. Si estas una hora en el agua, te cansas y trabajas por ti, esto te ayuda a hacer más movimiento y la parte grupal ayuda mucho. Antes dejo de tomar un café con amigas que venir aquí".

Una manera de "conectar, trabajar en grupo y sentirse libre" para Montse López: "Está actividad es un propósito, te tienes que levantar para hacerla y es una motivación para ir a más. En mi caso me ayuda para reactivar los brazos y que pueda moverlos. Es una hora que es como si estuvieras en la gloria".

Tal es su éxito, que desde el Club Cadí Canoë-Kayak se muestran muy agradecidos por la participación de gente mayor, grupos de integración social en riesgo de exclusión, personas con discapacidad intelectual o mujeres en rehabilitación después de una cirugía de cáncer de mama: "Nos dan grandes lecciones de vida. Cuando tenemos salud, perdemos el tiempo pensando en tonterías y ellas realmente te hacen dar cuenta de las cosas importantes".