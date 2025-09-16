La 'manada de Castelldefels' admite las violaciones, pide perdón y logra rebajar sus condenas a entre tres y ocho años

La petición del juez a los miembros de la 'manada de Castelldefels' al no ver arrepentimiento

“Me gustaría pedir perdón a las víctimas, de verdad que lo siento mucho y estoy muy arrepentido por todo". Con estas palabras, uno de los miembros de la conocida como 'manada de Castelldefels' reconocía ante el tribunal la gravedad de los hechos. Los cinco acusados, de entre 30 y 36 años, admitieron haber agredido sexualmente a tres mujeres y aceptaron un pacto con la Fiscalía que ha reducido de forma notable las condenas iniciales.

La petición conjunta de penas ascendía en un principio a 196 años de prisión, pero tras el acuerdo alcanzado, las condenas se sitúan entre los tres y los ocho años y medio de cárcel. Según la Fiscalía, esta decisión se tomó para evitar la revictimización de las jóvenes, que hubieran tenido que revivir los abusos durante el juicio, y también porque una de ellas atraviesa una crisis postraumática que ponía en riesgo la continuidad del proceso.

Los acusados seleccionaban a sus víctimas en redes sociales, buscando chicas jóvenes y vulnerables, y las atraían con invitaciones a fiestas en un piso de la localidad. Una vez allí, las emborrachaban, las agredían sexualmente en grupo y grababan los abusos para difundirlos en un chat en el que utilizaban como referencia el nombre de la 'manada de Pamplona'.

Las víctimas han aceptado el pacto judicial para evitar un proceso más doloroso y recibirán indemnizaciones de 30.000 euros cada una, además de otros pagos compensatorios por daños psicológicos. Algunas de las penas son tan bajas que, según explicó el abogado de la defensa, varios de los acusados podrán recuperar la libertad próximamente, al descontarles el tiempo ya cumplido en prisión preventiva.

Durante la vista, los acusados intentaron mostrar arrepentimiento, aunque en un primer momento el juez no lo consideró suficiente. Tras un receso, en el que se les pidió reflexionar sobre su actitud, aceptaron finalmente el acuerdo que ha puesto fin al juicio.