La petición del juez a los miembros de la 'manada de Castelldefels' al no ver su arrepentimiento

El juez del caso de la 'manada de Castelldefels' ha pedido a los acusados en un receso que se pensaran dos veces si seguían con el juicio

Los acusados de la 'manada de Castelldefels', en Barcelona, pactan penas inferiores a nueve años: la Fiscalía pedía 196 años

Este martes ha tenido lugar el juicio de los miembros de la 'manada de Castelldefels', en Barcelona. Los cinco hombres se han sentado en el banquillo acusados de violar y grabar a al menos tres mujeres. Elegían a sus víctimas, que podrían ser más, asegurándose de que eran jóvenes con baja autoestima porque creían que así no se atreverían a denunciarles.

Los acusados han querido llegar a un acuerdo y han reconocido las violaciones, pero el juez no ha visto arrepentimiento. Estaba dispuesto a continuar con el juicio y les ha pedido que se lo pensaran dos veces en un receso. Finalmente lo han hecho. Y no pasarán más de ocho años en la cárcel.

Según ha informado Lorelei Esteban, las penas se han reducido considerablemente. Recordemos que pedían para los cinco acusados, entre todos, 196 años de prisión. Y con este acuerdo las penas van de los tres años, el que menos a los ocho años y medio de prisión. Según la fiscalía, se ha llegado a este acuerdo precisamente para proteger a las víctimas, para no revictimizar a las mujeres de nuevo en un juicio y también porque corría el riesgo de que este juicio se pudiera suspender porque una de las víctimas sufre una crisis postraumática.

Los cinco acusados, de entre 30 y 36 años, han reconocido que violaron a tres jóvenes

Los acusados elegían a chicas vulnerables en las redes sociales: "Tiene una enfermedad degenerativa le cuesta hablar y moverse". "¿Qué le pasa que abre demasiado los pies cuando camina?". Invitaban a su víctima a una fiesta en el piso de uno de ellos y una vez ahí aparecían los cinco. La emborrachaban y violaban en grupo y luego lo difundían en un chat con la foto de la 'manada de Pamplona' -de ahí su nombre, la 'manada de Castelldefels'-.

"La pava iba súper borrachísima y justo antes de llegar al dormitorio se cayó al suelo", decía uno de ellos. "Dios, cuéntame", respondía otro. "Fue el cubano al dormitorio, y Joselito y David, y allí en la cama entrando y saliendo... ¡Venid, venid, que es muy guerra! Lo que hicimos fue muy bestia", agregaba.

Los cinco, de entre 30 y 36 años, pixelados por orden judicial, han reconocido que violaron a tres jóvenes a cambio de mostrar su arrepentimiento y una rebaja muy significativa de su condena: "Quiero mostrar mi más absoluto y total arrepentimiento. Y pedir perdón a las víctimas". Los hasta 53 años de cárcel iniciales se han quedado en una pena de entre tres y ocho años y medio.

"Para alguno de ellos, las penas de prisión han quedado muy bajas, hasta el punto que con sus tres años de prisión provisional en los próximos meses van a poder ya salir en libertad", ha explicado el abogado Juan Gonzalo Ospina, abogado defensor de dos acusados.

Las víctimas aceptan el pacto para no revivir lo ocurrido. "No le gusta a ninguna víctima revivir otra vez lo que les han hecho sus agresores sexuales", ha subrayado Manel Margarit, abogado de una de las víctimas. A cada una tendrán que indemnizarlas con 30.000 euros, y a más 7.000 y 3.000 euros a dos de ellas por daños psicofísicos.