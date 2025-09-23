Redacción Cataluña 23 SEP 2025 - 11:17h.

El alcalde de Llagostera ha hecho un llamamiento a la calma y ha lamentado unos hechos que "ensucian" la imagen de la localidad

El consistorio catalán ha convocado una junta de seguridad urgente para determinar "qué medidas tomar de ahora en adelante"

Compartir







GironaLos Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas por un tiroteo ocurrido este lunes por la tarde en Llagostera (Girona), que se ha saldado con un herido grave.

Los hechos ocurrieron sobre las 19:30 horas en la calle Roser de la localidad catalana por causas que se están investigando. Un suceso en el que una persona resultó herida grave y fue trasladada a un centro hospitalario, aunque no se teme por su vida.

PUEDE INTERESARTE Descubren una gran plantación de marihuana en un bosque de Lleida: los tres detenidos dormían allí para vigilarla

Hasta la zona se desplazaron varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana y efectivos de ARRO de Mossos d'Esquadra y, de cinco personas "controladas". Un operativo en el que detuvieron a dos individuos por su presunta vinculación con estos hechos.

Junta de seguridad "urgente"

Tras el incidente, el alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, ha salido al paso y ha hecho un llamamiento a la calma y a la tranquilidad. "Hemos convocado una junta de seguridad urgente para poder debatir y hablar con diferentes cuerpos de seguridad qué medidas tomar de ahora en adelante", ha explicado en un vídeo publicado en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Encuentran los cadáveres de dos hombres en un piso de Lleida: investigan cómo murieron

El alcalde de Llagostera ha lamentado los hechos, que "ensucian" la imagen de la localidad catalana y "crea inseguridades" entre los vecinos, por lo que ha recordado que desde el consistorio trabajan con diferentes medidas para mejorar en la prevención y hechos delictivos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cámaras de vigilancia

Es el caso de la instalación de varias cámaras de vigilancia en el casco antiguo y zona deportiva, además de la ampliación del sistema de videovigilancia y control de vehículos con la instalación de nuevos lectores de matrículas y cámaras de seguridad en las urbanizaciones del municipio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta última actuación fue una de las propuestas ciudadanas más votada en el proceso de presupuesto participativo. Las nuevas cámaras instaladas en el casco urbano ya han permitido identificar a varias personas vinculadas a altercados y hechos delictivos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Próximamente se instalarán más cámaras, tanto en el centro del pueblo como en las urbanizaciones y se dispondrá de una cámara móvil para ubicarla puntualmente en lugares estratégicos donde se necesitan específicas de seguridad o incidencias de convivencia.