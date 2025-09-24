Redacción Cataluña 24 SEP 2025 - 04:00h.

El Departamento de Educación pone a disposición de las familias una guía para el acompañamiento familiar en el uso de dispositivos

Los riesgos del uso excesivo de las pantallas en la vuelta al cole: hiperactividad, falta de sueño o de concentración

BarcelonaLa Generalitat de Cataluña ha puesto a disposición de las familias una guía de acompañamiento sobre el uso del móvil, que ningún alumno puede utilizar ni en la escuela ni en el instituto desde este curso.

La guía 'Menos pantalla, más vida' es un documento del Departamento de Educación y Formación Profesional, que ofrece información y consejos a las familias para gestionar el uso de las pantallas digitales en niños y jóvenes.

El documento establece indicaciones según los grupos de edad desde los 0-3 años, donde se desaconseja "totalmente" el uso de pantallas, hasta los 18 años. También se indican de qué forma, dónde, para qué y cuándo se pueden usar los dispositivos, e incluye aspectos como la ciberseguridad, la privacidad, la relación entre familia y escuela y las pautas para un buen uso en el entorno digital.

Recomendaciones para las familias

"La guía tiene por objetivo ofrecer a las familias herramientas para establecer hábitos saludables, límites claros y normas compartidas en el uso de dispositivos digitales", ha explicado la Generalitat de Cataluña, que también ofrecen recomendaciones en distintos aspectos, como el fomento de las actividades digitales educativas.

Otras de las recomendaciones que hacen llegar a las familias es la priorización de los espacios de desconexión y establecimiento de tiempo máximo diario de uso de pantallas, ser un buen modelo como adultos, acompañamiento, supervisión y control parental. También restricciones de acceso a contenidos no adecuados y normas pactadas con hijos y consecuencias claras si no las respetan.

Un acompañamiento sobre el uso del móvil que llega a las semanas del inicio del curso escolar 2025/2026, que ha estado marcado por el veto a los dispositivos móviles en los centros educativos, una de las medidas a raíz del trabajo realizado por la Comisión de Digitalización.