La ampliación de una extractiva de arcilla, en "el punto de mira" en Tarragona

26 SEP 2025

Ecologistas denuncian que la ampliación "afectaría gravemente a un entorno" junto a yacimientos datados entre los siglos VIII y VI aC

TarragonaEntidades ecologistas han puesto en "el punto de mira" la ampliación de una extractiva de arcilla, que "amenaza a yacimientos arqueológicos, olivos monumentales y de hábitats de aves protegidas" en Ulldecona (Tarragona).

GEPEC-EdC y Salvem lo Montsià han presentado alegaciones contra el proyecto de la empresa cementera Cemex, sobre una actividad extractiva que se encuentra junto a los yacimientos arqueológicos de los Castellets y la Cogula, datados entre los siglos VIII y VI antes de Cristo.

Estos asentamientos ubicados en la Sierra del Montsià son "un testimonio excepcional" de los contactos comerciales y culturales con los fenicios durante la primera Edad del Hierro: "Destaca no sólo su antigüedad y estado de conservación, sino también su integración con el paisaje que les rodea".

Daños "difíciles de revertir"

Pese a ello, los ecologistas lamentan que la ampliación "afectaría gravemente a un entorno" cerca de espacios protegidos catalogados dentro de la Red Natura 2000 y el Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña (PEIN) de la Sierra del Montsià.

"Se trata de un espacio ya castigado por actividades extractivas anteriores, en el que una nueva intervención comportaría daños difíciles de revertir", añaden las entidades sobre una propuesta que supone "una nueva agresión directa no sólo al patrimonio arqueológico, sino también a la integridad paisajística, ambiental y cultural del sur de Cataluña".

Olivos monumentales

La zona afectada concentra una de las mayores densidades de olivos monumentales de la localidad catalana de Ulldecona: "Constituye un ejemplo del paisaje de olivares antiguos en el que es normal ver ejemplares de olivos de siglos de edad y dificulta una posible restauración posterior de estas tierras con garantías".

"Un yacimiento no es sólo un conjunto de piedras: es parte de un ecosistema histórico complejo y frágil, y la destrucción de su entorno inmediato conlleva una pérdida irreparable de contexto, significado y futuro", añaden desde GEPEC-EdC y Salvem lo Montsià, que propusieron previamente la creación de una franja de protección de 1,5 kilómetros alrededor de los yacimientos para garantizar su preservación.

Hábitat de especies amenazadas

Este área también acoge una "notable" biodiversidad, donde especialemte se sitúa una especie en peligro de extinción, como es la águila perdicera: "La zona de la Ferradura forma parte de un área de interés faunístico y podría corresponder a un área crítica de una pareja de esta especie. Además, el espacio es compartido por una pareja de águilas doradas, también protegida, la cual puede entrar en competencia territorial con la perdicera".

Las entidades ecologistas también destacan la presencia de un hábitat de interés comunitario, dentro del perímetro de la ampliación prevista, lo que "añade más motivos para frenar" el proyecto: "Aunque el promotor afirma que la restauración ambiental compensará los impactos, la experiencia en una restauración de la propia empresa demuestra que esta promesa a menudo no se cumple y que los daños son, en muchos casos, irreversibles".

Por todo ello, manifiestan el rechazo a la ampliación e instan a las administraciones a velar por la protección de este territorio. Según ha avanzado TV3, la empresa promotora cuenta con los informes favorables de la Generalitat de Cataluña para ampliar las extracciones de arcilla y están pendientes del proceso de información pública, que terminaba esta semana para continuar la tramitación del proyecto.