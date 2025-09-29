Álex Aragonés 29 SEP 2025 - 16:14h.

El acto incívico ha obligado a los servicios de limpieza a actuar de urgencia: "Algún individuo ha decidido echar jabón dentro"

El alcalde de Figueres denuncia los hechos: "No vamos a permitir que unos pocos se crean con el derecho de hacer lo que quieran"

Compartir







GironaEncontrarse una fuente pública repleta de jabón es la "broma pesada" que el alcalde de Figueres (Girona), Jordi Masquef, ha denunciado en redes sociales.

Los hechos ocurrieron este domingo, cuando los vecinos de la localidad catalana amanecieron con la Fuente Lluminosa desbordada de espuma.

"Algún individuo ha decidido echar jabón dentro, provocando una gran cantidad de espuma que ha desbordado la fuente", ha lamentado el alcalde de Figueres sobre una situación que ha obligado a una actuación de urgencia para limpiar la instalación.

PUEDE INTERESARTE Detenido el hermano del rapero Morad por una agresión con arma blanca en las fiestas de Molins, Barcelona

Un acto que Jordi Masquef ha calificado de "broma pesada", que acaban pagando "entre todos" los ciudadanos de Figueres: "Basta de incivismo, la ciudad es de todos, y no vamos a permitir que unos pocos se crean con el derecho de hacer lo que quieran".

Tal ha sido su afectación, que los servicios de limpieza también han detenido que limpiar el cuarto de instalaciones de la fuente, donde el suelo y parte de tuberías han quedado cubiertas de espuma blanca, según se aprecia en una de las imágenes que ha compartido el alcalde del municipio catalán en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre al saltar de una furgoneta en marcha cuando huía de los Mossos en Girona

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"No solo sólo ensucia la ciudad, cuesta dinero"

Tras los hechos, los servicios municipales actuaron y desde el consistorio aseguran que la situación está resuelta. Pese a ello, el alcalde de Figueres denuncia un acto de incivismo que "no solo sólo ensucia la ciudad, sino que cuesta dinero a todos los figuerenses y figuerenses".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Algunos usuarios han salido al paso tras la publicación en redes del alcalde. "Estamos invadidos de incívicos que no tienen ni idea de lo que nos cuesta a los contribuyentes tener la ciudad en condiciones. Parece que las gamberradas salen gratis", ha opinado una persona, mientras que otro ha pedido más "mano dura contra esta chusma".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Una fuente de 900.000 pesetas, inaugurada en Navidad

La Fuente Lluminosa, ubicada en la plara Ernest Vila, el espacio del antiguo centro hospitalario catalán que fue derribado en 1961, se inauguró el día de Navidad del año 1965.

Se trata de una obra de Carles Buïgas i Sans, el mismo arquitecto que diseñó las Fuentes de Montjuïc de Barcelona y, su coste ascendió a las 900.000 pesetas, según el cronista oficial de la ciudad, el fallecido Josep Maria Bernils i Mach.

El Ayuntamiento de Figueres la restauró en 2017

El consistorio del municipio catalán llevó a cabo hace siete años varios trabajos de renovación en la fuente, que permitió activarla de nuevo tras restaurar la maquinaria y algunos elementos originales.

Los trabajos de renovación consistieron en la restauración de tres de las bombas de agua, la sustitución de las válvulas de aspiración e impulsión, así como de los motores y un variador de frecuencia.

También instalaron dos ventiladores en los cuadros eléctricos y pintaron las tuberías y bombas, desembolsando, limpiando y desinfectando los elementos impulsores de la fuente, además de sustituir los escalones deteriorados.

El concejal de Servicios Urbanos, Quim Felip, destacó la importancia de la restauración de esta fuente, que es un "icono de la ciudad", y que permitió volver a lucirla con todos sus elementos originales. Unas obras de renovación que también llegaron en la otra fuente de la localidad, ubicada en la plaza Palmera, lo que permitió activarla con todos sus elementos originales.