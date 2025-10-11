Lamine Yamal en versión gigante, la estrella de una colla en Lleida:

Álex Aragonés 11 OCT 2025 - 00:02h.

La figura de 14 kilos y 2,4 metros de altura representa "el anhelado" relevo generacional en las collas de gigantes en Cataluña

LleidaLa trascendencia de Lamine Yamal ha traspasado porterías de fútbol y también elementos de la cultura popular de Cataluña, donde una colla de Lleida ha creado la figura del influyente jugador del FC Barcelona en forma de gigante. Esta idea salió de la espontaneidad de Eduard, el hijo de 9 años del presidente de la Colla Gegantera Eduard de Ivars d’Urgell, que ha convertido este elemento en un fenómeno de masas que representa "el anhelado" relevo generacional" en los tradicionales desfiles de cabezudos y los grupos que los acompañan.

"Pesa 13,8 kilos y mide 2,40 metros de altura. Los brazos son fijos y hacen el gesto que caracteriza a Lamine Yamal del código postal de Rocafonda. El gigante también hace el gesto del '304' de celebración", explica Josep, de la asociación Gegats Eduard d'Ivars d'Urgell sobre una figura creada a 'fuego lento' por parte de sus suegros.

La figura está hecha a partir de diferentes materiales. Entre ellos cartón piedra para el busto, masilla para moldear las facciones de la cara, o poliespan. "Como lo llevan niños de hasta 12 años, tenemos que buscar disminuir el peso. La estructura es de madera, que es por donde se lleva al gigante", añade Josep sobre un proceso donde lo más difícil ha sido simular el pelo de Lamine Yamal.

"Cada pelo que tiene es un 'churrito' de papel enrollado, pegado uno a uno. Hay más de mil", destaca Josep sobre un proceso en el que han tardado hasta tres meses para crear al 'Lamine de Faió', nombre con el que se conoce a este gigantón que surgió del pequeño de la familia.

"Eduard es el alma mater de todo esto. Llegó un cabezón destruido, que lo iban a tirar de una escuela de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) donde va una prima de Eduard. El abuelo le preguntó qué hacer con eso. Vete a saber si el día anterior había ganado el Barça o Lamine había marcado un gol que dijo de hacer al jugador. A mi suegro le faltó tiempo para empezar a moldear", recuerda Josep.

Un proceso en el que el abuelo de Eduard empezó a trabajar en la figura desde Faió (Aragón), un peque�ño pueblo que se interesó en la evolución de esta figura: "Mientras mi suegro creaba el gigante, la gente lo veía". Así, la familia fue creando al 'Lamine de Faió' y tras tres meses de faena se estrenó en agosto con motivo del 15 aniversario de la peña azulgrana de la localidad.

El gigante más famoso de la comarca

"Era brutal para un estreno de un gigante de un crack del Barça. Se presentó el 16 de agosto en Faió. Estas figuras normalmente se apadrinan y lo hicieron Rafael Zuviría, exjugador del primer equipo del Barça del año 1977 al 1982, Lluís Pérez, miembro actual de la comisión social del FC Barcelona y la misma peña blaugrana que realizó la cena", recuerda Josep, sobre una figura que no viste el flamante número 10 del atacante.

"Como se tarda tanto, la camiseta nos la obsequió la misma peña azulgrana como padrina del gigantón, pero llegó con el número 19 y a los pocos días se hizo oficial el cambio de número al 10", admiten desde la colla catalana, que sueñan con que su 'Lamine' conozca al futbolista que les ha inspirado.

Un sueño para la familia, pero sobre todo para Eduard, quien empezó a ponerse bajo las faldillas de los gigantes con 6 años, cuando le regalaron el Caballer Narcís, que era hasta ahora el más famoso que tenían en la comarca hasta la llegada de Lamine Yamal.

"Lamine Yamal es el ídolo de Eduard"

"Le ha desbancado. Somos una asociación formada por básicamente la familia de los dos niños, madre y padre y gente que nos acompaña a veces para sacar a los otros gigantes. La grandeza que esto pueda llegar a un crack del Barça lo tenemos con mucho respeto. Lamine Yamal es el ídolo de Eduard, sería la bomba y muy bonito por la cultura popular catalana sería una aportación brutal que nos podría hacer", opina Eduard.

De momento, la figura se ha convertido en todo un fenómeno de masas tras unir fútbol con la cultura popular catalana, aunque las críticas tampoco han faltado en las redes sociales: "Estoy gestionando los comentarios porque alguno no aporta los valores que como asociación queremos inculcar. Hay algún comentario desafortunado que estoy suprimiendo".

Repunte de interés en la colla

Pese a ello, la familia se siente orgullosa de que la tradición gigantera esté dando la vuelta al mundo y sea todo un éxito para los más jóvenes: "La idea salió de la espontaneidad de mi hijo e interesa a los niños. Incluso pequeños a los que les daba respeto, pero al ver a Lamine Yamal se acercan, lo quieren tocar, nos preguntan si lo pueden levantar y otros que se atreven y nos dicen si lo pueden hacer bailar".

Un orgullo por una tradición que sigue viva en Cataluña: "Hemos tenido un repunte de interés por formar parte de la colla y tirar hacia delante la cultura popular. Esta figura representa este anhelado relevo generacional en las collas de gigantes. Antes se hacían reyes, reinas y diferentes oficios o personajes que representaban a alguien del pueblo. Si para continuar tiene que salir un crack mundial para seguir llevando gigantes, bienvenido será".