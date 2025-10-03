El futbolista del Barça ha registrado siete marcas comunitarias vinculadas a su nombre y al gesto '304'

La protección abarca desde ropa y accesorios hasta espectáculos, videojuegos y competiciones deportivas

La joven estrella del fútbol mundial, Lamine Yamal, no olvida sus raíces en el barrio de Rocafonda en Mataró, Barcelona, y este verano ha protegido el gesto con el que celebra sus goles, el '304', para una amplia gama de usos comerciales en la Unión Europea, entre ellos ropa, calzado deportivo y mochilas.

El jugador del FC Barcelona ha inscrito hasta 2035 siete marcas comunitarias ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), con sede en Alicante: dos con su nombre y apellidos y cinco ligadas al número '304', que representa los tres últimos dígitos del código postal de Rocafonda, en Mataró (Barcelona).

Un gesto con raíces de barrio

Además del registro del término 'Lamine Yamal', tanto en versión gen�érica como en una grafía distintiva, el internacional español ha blindado las marcas 'LY304', '304' y '304 FC'. También ha protegido dos versiones gráficas del gesto con sus manos, con el que forma el número 304 cruzando los brazos.

De este modo, el futbolista celebra sus goles recordando su estrecho vínculo con el barrio obrero y multicultural en el que creció y donde hoy sigue siendo muy querido.

De la ropa al entretenimiento

Las primeras marcas, registradas en mayo, abarcan ropa, zapatillas, gorras y hasta ropa interior. Poco después, la EUIPO amplió la protección de 'LY304', '304' y '304 FC' a productos como balones, guantes, muñecos, relojes, auriculares, mochilas, barras de pesas y videojuegos.

Más recientemente, Yamal ha blindado el diseño gráfico del gesto '304' para su uso en actividades educativas, de entretenimiento, espectáculos, conciertos y torneos deportivos.

Un icono global con casi 40 millones de seguidores

Con cerca de 40 millones de seguidores en Instagram y TikTok, Yamal se consolida como icono mundial. Su estrategia de registro garantiza que terceros no puedan beneficiarse de su imagen, como intentó una particular portuguesa en 2024 al solicitar la marca 'Lamine Yamal', petición que finalmente retiró.

Con la protección de la EUIPO, el delantero blaugrana asegura la explotación de sus símbolos más representativos para impulsar su meteórica carrera más allá de los terrenos de juego.