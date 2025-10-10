Álex Aragonés 10 OCT 2025 - 14:27h.

Los estudiantes del IES Joan Mercader consideran "inaceptable" la situación: "No podemos aceptar que la falta de presupuesto sea una excusa"

Fuentes del Departamento de Educación afirman que la previsión es que la situación se arregle el próximo mes

BarcelonaLas temperaturas "extremadamente bajas" que los alumnos de un instituto de Igualada (Barcelona) sufren desde hace un año tras la avería de la calefacción en el centro público ha llevado a los estudiantes del IES Joan Mercader a convocar una huelga para denunciar una situación de la que asegura que el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha tenido "tiempo más que suficiente" para encontrar una solución definitiva.

"Desde el pasado curso, las aulas de nuestro instituto sufren temperaturas extremadamente bajas durante los meses de invierno, llegando a menudo a los 16 grados o incluso menos. Esta situación no sólo es incómoda, sino que también afecta directamente a nuestra salud, nuestra concentración y nuestro rendimiento académico", han explicado los estudiantes en un comunicado que ha compartido La Veu de L'Anoia.

Una situación "inaceptable" tras un año desde el primer aviso del problema: "La calefacción continúa sin funcionar correctamente. No podemos aceptar que la falta de presupuesto sea una excusa para dejar sin condiciones adecuadas a cientos de estudiantes y profesores".

Tras el anuncio de huelga, fuentes del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña han explicado a Informativos Telecinco que la previsión es que la situación se arregle el próximo mes, priorizando las aulas más alejadas de la caldera que son las que más frío sufren.

"Nuestra paciencia se ha agotado"

Previamente, los estudiantes convocaron una huelga estudiantil indefinida a partir del próximo jueves 16 de octubre, que se mantendrá "hasta que se encuentre una solución real, efectiva y definitiva al problema de la calefacción".

"La educación es un derecho fundamental, lo que incluye recibirla en condiciones dignas y seguras. No podemos aprender en aulas frías, con abrigos puestos, manos heladas y un malestar constante. Nuestra paciencia se ha agotado, y ante la carencia de respuesta efectiva por parte de las autoridades, nos vemos obligados a actuar", añaden los jóvenes.

El objetivo de la huelga es exigir al Departamento de Educación y la dirección del centro "un compromiso firme" y una respuesta inmediata para solventar el problema de las temperaturas en el interior de las aulas. "No nos levantaremos hasta que podamos estudiar en unas condiciones que respeten nuestra salud y derecho a una educación digna. No pedimos privilegios: exigimos condiciones dignas a estudiar".

36 aulas sin calefacción en invierno

El Ayuntamiento de Igualada informó el pasado mes de enero de los problemas con con el circuito de calefacción que sufren en el IES Joan Mercader, que dejó las 36 aulas del centro sin este servicio durante todo el invierno. por lo que manifestaron que era "inaceptable "que los más de 700 alumnos del instituto tuviesen que asistir a clase en unas condiciones que "no garantizan en absoluto la temperatura de confort mínimo que establece la normativa de educación".

Según el consistorio, tanto ellos como el centro educativo realizaron "numerosas" peticiones al Govern de la Generalitat sobre una situación que sigue sin resolverse: "Es inadmisible que el responsable de este equipamiento educativo no haya puesto una solución sobre la mesa para resolver esta grave carencia que afecta al normal desarrollo de las clases".

Por todo ello, el Ayuntamiento de Igualada solicitó una reunión de urgencia con el Delegado Territorial del Gobierno de la Generalitat en el Penedès, Lluís Valls, para exigir resolver definitivamente esta deficiencia.