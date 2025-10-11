"Caos" y "desesperación" en la estación de Castelldefels tras llenarse de humo un tren

La asociación Incidències Sud i Regionals denuncia el "caos" vivido en la estación de Castelldefels, en Barcelona, tras llenarse de humo un tren

Nada más recibir aviso, varios agentes de la Policía y efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques acudieron hasta la estación

Compartir







Castelldefels, BarcelonaNueva incidencia registrada en el servicio de Rodalies. Según ha informado a través de sus redes sociales la asociación Incidències Sud i Regionals, durante la pasada noche del viernes 10 de octubre varios pasajeros tuvieron que ser evacuados en la estación de Castelldefels, en Barcelona.

El problema surgió cuando varios vagones de un tren de Rodalies se empezaron a llenar humo. Nada más recibir aviso, varios agentes de la Policía y efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques acudieron hasta la estación del municipio barcelonés donde encontraron a algunos viajeros "desorientados", según indican en la denuncia publicada por la asociación anteriormente citada.

PUEDE INTERESARTE Una avería de un Rodalies en Tarragona obliga a 80 pasajeros a ser evacuados

"Desorientación total" tras llenarse de humo un tren de Rodalies

"Caos en la estación de Castelldefels porque sale humo de un tren. Andén a oscuras y llega el SEM y la policía. Desorientación total. Gente con bebés y personas mayores sufriendo. Se comunica a través de megafonía del andén con el maquinista. Es indigno el maltrato", apuntaban desde la asociación Incidències Sud i Regionals.

PUEDE INTERESARTE Retrasos en Rodalies por el robo de cable entre Granollers y Les Franqueses

Junto a esta denuncia, la asociación publicaba varios vídeos en los que se podía ver a los viajeros de Rodalies esperando en los bancos de la estación de Castelldefels mientras los agentes trabajaban para resolver la incidencia y volver a reubicarles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con esta denuncia pública, desde la asociación Incidències Sud i Regionals se pide responsabilidades al servicio de Rodalies y de Renfe y, además, se exige una mejora en la gestión de las incidencias de este tipo. Además, desde la asociación se critica la falta de protocolos para atender a los pasajeros en situaciones de emergencia como la vivida anoche y es que este no fue el único problema registrado en las líneas de Rodalies en las últimas horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un atropello suspende la circulación en Cunit, Tarragona

Según se ha podido conocer, a última hora de la noche del viernes 10 de octubre se produjo en el municipio tarraconense de Cunit un atropello en las vías.

Motivo por el cual la circulación quedo suspendida durante varias horas. Debido a este atropello y a esta suspensión de la circulación, muchos pasajeros "desesperados" empezaron a bajar del tren para llegar hasta los municipios de alrededor caminando, según indican desde la asociación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Superada la incidencia del humo en Castelldefels y después del caos y varios cambios de tren, ahora en Cunit hay un supuesto atropello. Son las 23h y la gente ya desesperada después de 3 horas desde Barcelona, empieza a bajar del tren para llegar a casa caminando (Cunit, Calafell..)", publicaban desde las redes sociales de Incidències Sud i Regionals junto a varios vídeos en los que se podía ver cuál era la situación entre los pasajeros de los trenes afectados.