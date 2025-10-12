Álex Aragonés 12 OCT 2025 - 09:00h.

La familia pide al consistorio de la localidad catalana ayuda para una vivienda social: "No nos vamos a quedar en la calle"

Los vecinos afirman que "no son conflictivos", pero el caso ha generado malestar entre las familias y la comunidad educativa

Compartir







BarcelonaLa antigua caseta del conserje del colegio Sant Jordi de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) lleva desde finales de agosto okupada por Jan y su familia. Entre ellos un bebé de 12 meses, un niño de cinco años y otro de siete, que viven junto a su madre y su pareja en las instalaciones del centro educativo catalán.

"Nadie nos alquilaba un piso y no teníamos otro lado donde ir. No podemos estar todos juntos en otro lado, ni en casa de mis padres ni en casa de sus padres", explica a Informativos Telecinco Jan sobre una situación a la que se ha visto abocado ante la imposibilidad de conseguir una vivienda por la vía legal, según explica.

"Cuando he tenido contrato de trabajo tampoco me han alquilado piso y antes he acabado viviendo con la familia de mi pareja, pero ahora necesitamos un espacio para estar juntos y estar mejor con los niños. No son míos biológicamente, pero estoy haciendo de padre y si estoy con ella nos toca buscar una casa para estar todos juntos", añade el okupa.

Sin agua y luz

La primera vez que entró a la caseta del conserje fue el pasado 31 de agosto. "Cuando estaba más limpio vinieron los niños y han usado las fotos del principio, cuando el lugar estaba sucio y con runa para alegar que no es habitable y hay acceso al cole, y que por eso nos tenemos que ir", afirma Jan, quien considera que "no ha jodido la casa" a nadie y que tampoco se trata de una "casa de hojalata".

Una situación en la que la familia se ha quedado sin suministro eléctrico y de agua en el lugar okupado: "Primero nos cortan la luz y me compré una placa solar y una batería, el agua estaba dada y nos la cortaron. A raíz de ahí, llené el bidón y ahora vengo con garrafas cada día".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ante esta situación, el consistorio de la localidad catalana ha puesto el caso en manos de la justicia mientras trabaja para recuperar un inmueble de titularidad pública que ha causado un gran malestar entre la comunidad educativa y las familias del colegio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No nos vamos a quedar en la calle"

El okupa ha formulado una denuncia para el Ayuntamiento: "Son amenazas que con tres menores te corten el agua y luz y usen para poder quitártelos. Todos los barrios de vivienda social están llenos, si no me alquila nadie tendré que entrar a algún lado con la familia. No nos vamos a quedar en la calle".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por ello, Jan pide al consistorio de la localidad catalana que les ayude: "Como todo el mundo que viene aquí y necesita una ayuda, una vivienda social estaría muy bien. Me ha tocado hacer esto porque nadie me alquila, solo quiero una vivienda. No quiero cabrear tampoco al alcalde, he dicho lo que ha pasado para ver si me dan una solución. Quiero que nos ayuden".

"No son conflictivos"

El caso ha generado controversia entre los vecinos de Sant Vicenç dels Horts, donde algunos opinan que "no son conflictivos", aunque muestran su disconformidad sobre la okupación en un lugar púbico.

"Traigo a mi nieta al colegio y no me parece bien que haya un edificio ocupado", añade otra persona, mientras que un vecino considera que el consistorio les tiene que buscar una solución: "No pueden estar junto al colegio. La clase de mi hijo da a la caseta ocupada y los niños les increpan. Además, al otro lado hay otra casa okupada y nos preocupa en el entorno educativo".

Inmueble aislado para evitar contacto directo con el colegio

Según ha explicado el consistorio, el inmueble ocupado ha sido aislado para evitar contacto directo con el colegio y han levantado un muro y roto parte de la escalera que conectaba el patio con la caseta para que no haya presencia de okupas en el patio escolar.

El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts destaca que los niños del centro educativo están un espacio seguro y ya se han reunido con las familias para compartir información y escuchar las inquietudes de la comunidad educativa:" Entendemos su preocupación, pero se trata de una situación imprevista que requiere seguir normativa vigente".

El caso también ha llegado hasta los servicios sociales y la familia no será desalojada de inmediato, por lo que han reforzado la presencia policial para garantizar la convivencia en la zona afectada.