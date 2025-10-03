La propietaria exige la marcha inmediata; la inquilina, amiga de su hija, promete irse en dos meses mientras defiende que paga lo que puede

No son uno, ni dos, ni tres. Son hasta veinte gatos los que conviven en apenas 22 metros cuadrados habitables de un piso en Vallecas.

La protagonista es Esther, la supuesta inquiokupa, que alquiló la vivienda hace cinco años a Alfonsa, la propietaria y madre de su mejor amiga, Leticia.

La versión de la inquilina

Esther niega deber los 4.000 euros que le reclama Alfonsa. Asegura que paga lo que puede: 200 euros al mes en lugar de los 400 estipulados. “Estoy de baja, cobro 800 euros, no me da para más”, justificaba frente a las cámaras.

Sobre los animales, matiza: “No son 20, son 16. Empecé con dos y luego fueron naciendo. Son mi vida”. Las cámaras de ‘El tiempo justo’ fueron testigo de la gran cantidad de animales que tiene en un piso de reducidas dimensiones

La versión de la dueña

La reportera del programa bajó junto a la inquiokupa a hablar con la propietaria. Alfonsa lo tiene claro: la deuda existe y el piso no mide 40 metros, como defiende Esther, sino 22 metros habitables más una terraza.

Con papeles del banco en la mano, la propietaria insiste: “Pagaba un mes, luego dejaba dos o tres. Ya lo que quiero no es que me pague, lo que quiero es que se vaya”.

Tensión y compromiso

El enfrentamiento fue en directo, con reproches y acusaciones cruzadas. Finalmente, Esther aceptó comprometerse: “En dos meses me voy”, aseguró delante de toda España mientras se dirigía hacía su casa y continuaban el enfrentamiento.