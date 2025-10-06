Guerra entre okupas: "Han llegado a tirar personas por el balcón"

Una fábrica de Barcelona se encuentra okupada por dos grupos diferentes que se pelean entre ellos todo el rato

Inquiokupa y exmujer de un jugador del Real Madrid, sobre sus caseros: "Sé que tiene cáncer y me la pela"

Compartir







Unos vecinos de Barcelona están desesperados desde que dos grupos de okupas se instalaron en una fábrica abandonada. Una parte de la nave está ocupada por artistas, con el consentimiento del Ayuntamiento, mientras que la otra está ocupada por un grupo de senegaleses que llevan dos años allí. Este fin de semana se enfrentaron con otro grupo de okupas argelinos, que llevaban solo cuatro meses en el lugar.

'Vamos a ver' ha hablado con uno de los okupas senegaleses sobre la situación en la fábrica: "Los de Argelia son muy peligrosos, han llegado a tirar personas por el balcón. Ahora mismo solo estamos los senegaleses, a los argelinos los hemos echado. Además, han robado en el barrio."

Okupa: "El problema del fin de semana fue porque los de Argelia no nos dejaban dormir. Ellos no trabajan, solo roban"

También comenta el motivo de la pelea: "El problema del fin de semana fue porque los de Argelia no nos dejaban dormir. Ellos no trabajan, solo roban. Nosotros trabajamos en la chatarra y no queremos problemas."

Por último, el programa ha hablado con uno de los artistas que también ocupan la nave: "Llevamos varios años aquí, haciendo talleres y exposiciones, y ahora nos quieren echar por esta situación. Yo también soy vecino, y lo que nos preocupa es que ya es la tercera vez que ocurre un incidente."