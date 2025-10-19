Iván Sevilla 19 OCT 2025 - 19:38h.

Las profundas heridas que tenía la ballena eran compatibles con la hélice de un barco, según expertos

Técnicos del Centro de Recuperación de Animales Marinos recogieron muestras del cachalote fallecido

Compartir







GironaSorpresa este 17 de octubre por la tarde cuando encontraron muerta una enorme ballena de hasta diez metros de longitud en una playa del pequeño municipio de Pals (Girona). Estos animales marinos ya se están monitorizando con drones.

El cetáceo fallecido iba a la deriva, cuando eran entre las 17 y las 18 horas, según ha detallado 'El Periódico de Catalunya'. Pero, finalmente acabó quedando varado en la arena, lo que provocó que numerosas personas curiosas se acercasen a observarlo.

PUEDE INTERESARTE El dragón azul llega a Tarragona: bandera roja por la presencia del molusco venenoso en una playa

No apareció en una zona aislada, pues justo en ese punto hay apartamentos turísticos. Algunos incluso grabaron en vídeo las dimensiones y el estado que presentaba el cachalote. Se le podían ver claramente tres cortes profundos en el lomo.

Heridas por la hélice de un barco

Dieron el aviso y la Policía Local se desplazó hasta allí junto a Agentes Rurales, que llamaron a los técnicos Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAM), ubicado en el Prat de Llobregat. Acudieron al día siguiente a examinar el cuerpo.

PUEDE INTERESARTE Muere el delfín 'Manoliño', el cetáceo gallego que prefirió a los humanos

Los expertos descartaron realizarle la autopsia a la ballena, pero sí tomaron muestras de su cadáver, como un diente y otro tejido, ha precisado el mismo diario citado. Sus primeros indicios apuntan a que sufrió esas graves heridas por la hélice de un barco.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Eran compatibles con ese elemento, que le habría causado la muerte al animal. Sus restos fueron retirados de la playa con ayuda de una retroexcavadora y un camión.