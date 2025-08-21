Un equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo método para monitorizar a las ballenas a través de drones

El marcado con drones no invade su espacio personal como ocurre con métodos como el marcado con pértiga

Unos investigadores han desarrollado un novedoso método para etiquetar ballenas usando drones. El objetivo es monitorizarlas para comprobar su comportamiento y garantizar su supervivencia.

La metodología que utilizan estos investigadores para poder etiquetar a los mamíferos marinos es muy sencilla. Con un dron que se acerca sigiloso al lomo de la ballena, el aparato volador con un toquecito le pega un pequeño ordenador localizador que permite el seguimiento en tiempo real o diferido de los movimientos de los cachalotes.

La nueva forma de monitorizar a las ballenas

El método de etiquetado con 'drones Tap & Go' es una nueva forma de colocar un pequeño ordenador en el lomo de una ballena. "Usamos gafas y un piloto de drones, y simplemente tocamos suavemente el lomo de la ballena con la etiqueta y el dron se va", explican los investigadores.

Estos aparatitos recopilan datos sobre el comportamiento de las ballenas, la bioacústica y la profundidad de inmersión de estos cachalotes. También estudian la comunicación de este animal utilizando tecnologías no invasivas para comprender su comportamiento y apoyar su conservación.

El marcado con drones no invade su espacio personal como ocurre con métodos como el marcado con pértiga. Los drones adaptados para resistir el agua marina tardan de media un minuto y 15 segundos en colocar los dispositivos, con una tasa de éxito superior al 55%. En cambio, con la pértiga se tardan cinco minutos y es un método mucho más complejo.

Además, esta nueva forma de monitorizar a través de drones es mucho más rentable ya que los drones cuestan alrededor de 1.300 dólares, aunque necesitan un piloto profesional.

Un método que pretende mejorar el etiquetado para profundizar en la investigación sobre estos mamíferos marinos.