Redacción Cataluña 25 OCT 2025 - 12:00h.

Una de las preguntas del test se refería al club blanquiazul como 'Espanyol de Cornellà' y la profesora en cuestión ha salido al paso

Procesan a Álvaro Aguado, exfutbolista del Espanyol, por una presunta agresión sexual a una empleada del club durante una fiesta

Compartir







BarcelonaUn test de actualidad a unos estudiantes de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha causado indignación entre la afición del RCD Espanyol, después de que una pregunta de la prueba hiciese referencia al conjunto perico como 'Espanyol de Cornellà'.

El enunciado de la polémica pregunta recurre a una expresión peyorativa del club blanquiazul, que ha corrido como la pólvora en redes sociales, lo que ha desatado la ira de los aficionados del Espanyol ante la autora del test por utilizar un término que dio que hablar años atrás tras ser utilizado por Gerard Piqué para referirse al equipo rival de la capital catalana.

PUEDE INTERESARTE Vigo prepara una estatua para Iago Aspas y las redes se llenan de sugerencias artísticas y posibles ubicaciones

La autora del test es Carme Ferré Pavia, quien ha salido al paso tras la indignación de los aficionados del conjunto perico al preguntarle de manera directa por el uso de esta expresión: "Hola, docente titular de la asignatura Géneros Periodísticos de 3º de la UAB, no nos queda clara la respuesta de la quinta pregunta. ¿Nos la puede contar? Gracias".

PUEDE INTERESARTE LaLiga confirma la cancelación del Villarreal-FC Barcelona en Miami

A esta cuestión, la Doctora en Comunicación y directora del grupo de investigación Comress-Incom no ha dudado en responder de una manera que ha causado una mayor indignación: "Disculpas infinitas, y de todo el equipo docente a la indignada masa. Real Club Deportivo. Y no os matéis a costa nuestra".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta declaración ha causado más críticas. "El cinismo nunca ha sido buen recurso para pedir disculpas, eso te lo explica cualquier (buen) profesor/a de universidad", ha opinado otro usuario en un tuit que la profesora en cuestión ha respondido: "El trollismo no es periodismo. La red, como se ve, es vómito y emoción".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otros aficionados han apuntado que el vómito "no está en la red", sino "en el redactado de su pregunta": "Como ya te han recomendado, pedir disculpas sería el camino correcto.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Linchamiento digital"

Más tarde, la profesora ha respondido las quejas de otros usuarios, que han lamentado el error en el test de actualidad. Esta vez con un tono más serio: "En ningún caso hemos querido hacer befa del RCD Espanyol. De hecho, en el aula se ha comentado que era un error humano y no se ha dado más importancia".

Por último, Carme Ferré ha mostrado su rechazo al "linchamiento digital" a los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona tras una polémica cuestión que hacía referencia a quién era el presidente del RCD Espanyol, y los alumnos tenían que elegir entre Chanyeng Chen, Alan Bates, Josep M. Sainz de Gortari y Alan Pace.

"Un respeto a 125 años de historia"

La indignación se ha desatado en la semana que el club celebra 125 años desde su fundación en una cita especial el próximo sábado en el RCDE Stadium, con motivo del partido en casa ante el Elche CF. "RCD Espanyol de Barcelona, club de fútbol fundado en 1900. Un respeto a 125 años de historia, por favor", explicaba otro usuario en redes.

La celebración empezará a las 12:00 horas, con una fan zone que continuará tras el partido por la tarde, con actividades, música y gastronomía hasta las 20:00 horas para que la afición pueda disfrutar de un día histórico centrado en el sentimiento blanquiazul.

En el interior del estadio, los seguidores podrán participar activamente en un espectacular mosaico blanquiazul, mientras una lona de con el logotipo del 125 aniversario caerá desde la Tribuna Lateral. La grada de animación desplegará un tifo conmemorativo, acompañado de lonas con mensajes especiales que rendirán homenaje a la historia y la afición del club.

La fiesta también contará con momentos muy emotivos. Es el caso del reconocido saxofonista perico Pep Poblet, que ofrecerá una actuación en directo desde el césped, antes de interpretar el himno del RCD Espanyol de una forma única y simbólica.