Álvaro Aguado, exfutbolista del Espanyol, ha sido procesado por una presunta agresión sexual a una empleada del club durante una fiesta

La jueza que ha procesado al exfutbolista ha declarado en el auto emitido que "existen indicios del delito de agresión sexual"

BarcelonaUna jueza de Barcelona ha procesado al exfutbolista del R.C.D.Espanyol Álvaro Aguado, de 28 años, por una presunta agresión sexual a una empleada del club cometida en junio de 2024 en la discoteca Opium de la ciudad condal. Según ha adelantado 'Cadena SER', este es el paso previo para que el deportista, actualmente sin equipo, sea mandado a juicio.

Antes, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa deberán presentar sus escritos. "El auto, avanzado por 'elDiario.es' y al que ha tenido acceso la 'Cadena SER', fija una fianza de 5.000 euros al acusado en concepto de responsabilidad civil para el caso que sea condenado", recogen desde la cadena de radio.

La supuesta agresión sexual a la trabajadora del Espanyol

La jueza que ha procesado al exfutbolista ha declarado en el auto emitido que "existen indicios del delito de agresión sexual". Por eso, se lleva a cabo el procesamiento contra Álvaro Aguado. Hay que recordar que la víctima, una trabajadora del R.C.D.Espanyol, acudió a la policía el pasado mes de enero para denunciar la supuesta agresión sexual.

Los hechos ocurrieron la noche del 23 de junio de 2024, durante una fiesta privada que un grupo de trabajadores del club organizaron en la citada discoteca para celebrar que el Espanyol había logrado el ascenso a Primera División. Según detallaban fuentes cercanas a la investigación, la mujer afirmaba en su denuncia que fue víctima de tocamientos y de violación.

"Los tocamientos y la penetración vaginal sin consentimiento denunciados por la víctima ocurrieron, supuestamente, en una zona reservada de la discoteca, donde no hay c�ámaras de videovigilancia", recogía la investigación. La mujer, que según el Espanyol tenía una relación laboral con el club, decidió denunciar tiempo después, ante lo que el juzgado abrió diligencias de investigación y citaba a Aguado como investigado para el mes de mayo.

Álvaro Aguado niega las acusaciones

Por su parte, Álvaro Aguado negaba ante la jueza la acusación de agresión sexual denunciada por la trabajadora del mismo club y aseguraba que ambos mantuvieron relaciones consentidas.

En su declaración, el jugador explicaba que no entendía el motivo de la denuncia e insistía en que las relaciones mantenidas con la denunciante fueron consentidas.

La eliminación de las imágenes de seguridad

La propia denunciante aseguraba que no denunció antes y seis meses después dio a conocer los hechos debido a dos motivos principales; por un lado, "el tiempo que necesitó para recuperarse del impacto de lo ocurrido"; por el otro, "el temor a que la presentación de la denuncia pudiera poner en riesgo su continuidad como empleada del club", explicaban desde 'El País'.

Por otro lado, fuentes próximas al caso consultadas por EFE detallaban que la discoteca no aplicó el protocolo para estos casos, en concreto el 'Ask por Angela', porque la mujer no dijo nada aquella misma noche. De hecho, según las fuentes, cuando la mujer denunció, tiempo después, la imágenes de las cámaras de seguridad ya se habían borrado.

Por eso, ahora la jueza de Barcelona continúa investigando esta supuesta agresión sexual y procesa ahora al exfutbolista Álvaro Aguado.