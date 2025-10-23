Patricia Martínez 23 OCT 2025 - 16:34h.

VigoEl alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciaba en las últimas horas que el gran homenaje al capitán del Celta que le va dedicar la ciudad al futbolista Iago Aspas ya está en marcha, y ha invitado además a los vigueses y a los celtistas a aportar sus sugerencias sobre dónde podría estar situada la estatua y cómo debería ser.

Pero además el protagonista de este homenaje tendrá también influencia directa en la decisión final, ya que según ha confirmado el alcalde, le pedirán su opinión al futbolista moañés sobre quién debe ser el escultor que la ejecute y también sobre su posible ubicación. Los plazos ya están en marcha para poder tener finalizado el proyecto cuanto antes.

“Yo anuncié, cuando el Celta entró en Europa, que le íbamos a hacer una estatua a Aspas, el gran jugador del Celta. Es el momento de elegir el escultor y le voy a pedir a Iago que sea él mismo el que lo elija y empezar la escultura para ponerla en cuanto esté acabada. Y quiero consultar con él el lugar en que la quiera poner”, señaló Abel Caballero en un vídeo compartido en sus redes sociales.

Pero además, el alcalde ha ido más allá y se ha abierto a la afición y a la ciudad para escuchar sugerencias sobre la ubicación. Y las aportaciones, como era de esperar, no han tardado en llegar. Porque si se trata de unir ingenio, agradecimiento y celtismo, la afición viguesa está sobrada de ideas.

En las redes, hay propuestas tanto realistas como casi imposibles, desde quienes proponen una imagen megalómana en medio de la ría a quienes apuestan por opciones más factibles.

Sobre las posibles ubicaciones, parece que en estas primeras horas la mayoría de la afición se decanta por ubicarla en las inmediaciones del estadio de Balaidos, pero no falta quien sugiere que un buen lugar sería "a la entrada de la Ría, que tengamos por debajo que pasar como si fuera el Coloso de Rodas", en lo alto del Monte do Castro, o ubicada sobre una batea, homenajeando a uno de los apodos con los que la afición ha bautizado a Aspas, el "príncipe de las bateas". La Estación Marítima, de donde parten los barcos que cruzan la ría o la céntrica Plaza de América, lugar habitual de las celebraciones celestes son otras de las propuestas, que se pueden leer estos días en las redes sociales.

Los aficionados celestes están mostrando todo su ingenio y creatividad en las redes sociales, ayudados en algunos casos por la IA, con numerosas propuestas artísticas que quizás puedan inspirar finalmente al artista elegido para el homenaje que prepara la ciudad para el jugador moañés, toda una leyenda ya, no solo para el celtismo sino también convertido en un referente en el fútbol español.

Mientras se decide diseño final, artista o ubicación, hay algo en lo que sí es unánime el celtismo y donde no se admiten debates y es lo merecido de este homenaje al capitán celeste que hace solo unos días igualaba al "gran capitán" Manolo como futbolista con más partidos oficiales en la historia del Celta. El Real Club Celta además, ha anunciado que tras el encuentro contra el Niza de este jueves se realizará en el mismo estadio, un espectáculo de drones a modo de homenaje a Iago Aspas.