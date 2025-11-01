Álex Aragonés 01 NOV 2025 - 04:00h.

El Ayuntamiento de Solsona organiza por primera vez estos encuentros informales con motivo del Día de Todos los Santos

Tradiciones en España por el Día de Todos los Santos: fiestas y curiosidades

LleidaLa conexión con los espíritus y el más allá coge otra dimensión cada 1 de noviembre con el Día de Todos los Santos, una festividad que en Solsona (Lleida) celebrarán con death cafés para reflexionar sobre la muerte.

Estos 'cafés-tertulia' son reuniones informales donde las personas se unen para hablar de manea abierta sobre la muerte en un encuentro donde desmitifican el tema y comparten preocupaciones que nada tienen que ver con grupos de terapia ni de duelo.

"Seguirá el formato de los death cafes, una iniciativa mundialmente extendida consistente en encuentros informales abiertos a todo el mundo para hablar de la muerte en un contexto distendido y de confianza, en torno a una taza de café y pastas", explica el Ayuntamiento de Solsona.

El duelo, las pérdidas o el fin de la vida

Las citas serán el próximo martes 4 de noviembre y 16 de diciembre a las 18:30 horas de la tarde en el bar El Casal, donde los asistentes podrán acudir sin inscripción previa.

"Este espacio se dirige a todo el mundo que sienta curiosidad, interés o necesidad de compartir conversaciones, reflexiones, dudas o experiencias relacionadas con la muerte, el duelo, las pérdidas o la conciencia sobre el fin de la vida", añade el consistorio sobre un encuentro en el que dejan claro que "no es un grupo de apoyo ni para personas que necesiten terapia o soporte psicológico".

En este sentido, desde los Servicios Funerarios municipales se recuerda a la población de Solsona que está disponible el Servicio de Acompañamiento al Duelo, gestionado por profesionales con tres sesiones gratuitas. Por medio de la colaboración entre los Servicios Funerarios y Matís, se organizan en Solsona diferentes actos a lo largo del año para normalizar la conversación sobre la muerte y el duelo y ofrecer espacios comunitarios donde poder compartir experiencias y emociones.

Más actos para Todos los Santos

El Ayuntamiento de Solsona también propone reflexionar sobre la muerte con una exposición artística colectiva de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que se inaugurará el próximo 29 de octubre con una charla sobre las voluntades anticipadas.

"Se trata de un documento legal en el que la persona solicitante deja escritas instrucciones para su atención sanitaria en caso de que, en el futuro, se encuentre en un escenario en el que ya no pueda expresar su voluntad por sí misma. De esta forma se garantiza que se respeten las preferencias y valores de la persona sobre su final de vida", apuntan desde el consistorio.

La charla inaugurará "La muerte, digna e ilustrada", el título de la muestra itinerante que se podrá visitar en el salón de las Homilías de Organyà hasta el 8 de noviembre en el horario de apertura de la biblioteca Carles Morató: "Son ilustraciones de una treintena de artistas, entre ellos firmas como las de Ignasi Blanch, Marta Bellvehí, África Fanlo, Albert Arrayás, Gemma Capdevila, Coaner o Alba Falgarona".

Una muestra que ayudará a "combatir la imagen estereotipada y a menudo repetitiva con la que tradicionalmente se ha representado la muerte y romper uno de los principales tabúes de nuestra sociedad