La Embajada y el consulado están totalmente movilizados para prestar ayuda tanto tiempo como sea necesario”, precisan desde el Ministerio de Exterioes

Salvador Illa lamenta la muerte de dos catalanes en Arabia Saudí tras un accidente de tráfico

Compartir







Los dos ciudadanos españoles que resultaron heridos en el accidente de tráfico en Arabia Saudí en el que han muerto un hombre y una mujer también de nacionalidad española continúan hospitalizados, según han precisado fuentes del Ministerio de Exteriores.

El trágico siniestro se produjo en la localidad Al Ula, a mil kilómetros de Riad. Allí, y a Medina, donde se encuentran hospitalizados los dos heridos, se han desplazado el cónsul de España y otro representante de la Embajada de España en Riad para ayudar a los afectados y a los familiares de las víctimas en las gestiones con las autoridades locales. "La Embajada y el consulado están totalmente movilizados para prestar ayuda tanto tiempo como sea necesario”, han precisado a este respecto las citadas fuentes del Ministerio de Exteriores.

PUEDE INTERESARTE Un muerto y un herido leve tras una colisión entre una moto y una furgoneta en Ibiza

Los dos muertes en el accidente de Arabia Saudí, una pareja catalana

Los dos muertos en el accidente en Arabia Saudí son una pareja catalana que estaba realizando una actividad a unos 1.000 kilómetros de Riad. Los heridos, por su parte, son otra pareja también de Cataluña: un hombre de 67 años herido grave y una mujer de 53 en estado leve, que fueron evacuados a un centro hospitalario de la ciudad de Medina.

El Delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, comunicó ayer a través de un mensaje que está "en contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores a raíz del trágico accidente ocurrido en Arabia Saudí en el que se han visto implicados cuatro ciudadanos catalanes".

PUEDE INTERESARTE Una conductora kamikaze muere y causa un accidente múltiple en la autovía del Cantábrico al chocar frontalmente con un autobús

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Lamento profundamente la noticia de la muerte de dos personas y seguimos el estado de salud de los dos heridos, con lesiones de diversa consideración a la espera de un diagnóstico más preciso", señaló Prieto a través de un mensaje en la red social 'X', antes conocida como Twitter, donde también señaló que "desgracias como estas son siempre sobrecogedoras", subrayando que en este caso "lo son más aún" por el hecho de que él conoce personalmente a los familiares de las víctimas mortales y de los dos heridos.

De igual modo, también Salvador Illa ha lamentado los fallecimientos en un mensaje de condolencias: