El servicio también está disponible para familias con hijos adolescentes, de 12 a 20 años, y profesionales que trabajan con menores

La adolescencia, ¿por qué es un factor de riesgo para la salud mental?

BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado un nuevo servicio de salud mental para jóvenes y adolescentes de la capital catalana, que ofrece apoyo psicológico y emocional tanto a personas, de 12 a 25 años, como a familias con hijos adolescentes, de 12 a 20 años, y profesionales que trabajan con menores.

Se trata de 'EstarB', que integra otros servicios que tenía en marcha el consistorio para facilitar el acceso a la atención emocional, y ampliar la cobertura con más horas de atención individual y en grupo para los jóvenes. Este "incremento significativo" de tiempo se traducirá en 304 horas, en vez de las 213 que ofrecían de atención individual semanal, para mejorar la calidad del acompañamiento y ampliar el alcance de la atención psicológica y educativa a la juventud.

"Además, se unifican los 21 puntos de atención actuales a jóvenes sin cita previa, repartidos por todos los distritos, y se estudiará la posibilidad de abrir nuevos puntos allí donde se identifiquen necesidades específicas", ha destacado el Ayuntamiento de Barcelona, que ofrecerá atención individual y grupal en tres espacios distribuidos por los barrios de Sant Martí, con el fin de dotar a los adolescentes y sus familias de recursos y estrategias para hacer frente a las diversas situaciones de manera constructiva.

Referentes de bienestar emocional comunitario

El equipo de EstarB lo formarán 12 profesionales de la educación social y 12 de la psicología: "Así, se refuerza la atención socioeducativa y la atención psicoemocional. Además, cada distrito contará con dos perfiles profesionales del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil-CSMIJ".

El servicio también incorporará, a partir de enero del 2026, a participación de los referentes de bienestar emocional comunitario (RBEC) de los centros de atención primaria, que actuarán de enlace con el sistema de salud en los casos en los que sea necesario. Esta creación refuerza el compromiso del consistorio para abordar de manera integral las causas del malestar emocional y la soledad no deseada, especialmente entre la población joven.

EstarB para padres de adolescentes

El servicio permite a las personas que tengan hijos de 12 a 20 años un asesoramiento y atención individual educativa y psicológica: "Ayudamos a entender mejor lo que pasa y a encontrar maneras de acompañar a tu hijo". Lo mismo ocurre con las charlas y los talleres: "Son espacios pensados para reflexionar sobre los cambios de la adolescencia y el rol parental".

Estar B también ofrece grupos de apoyo para compartir y aprender con otras familias cómo acompañar a la adolescencia y la derivación a servicios especializados: "Si necesitan un soporte más específico, acompañamos en la búsqueda del recurso más adecuado y facilitamos el camino para que no tengan que hacerlo solo".

El servicio para personas que trabajan con menores

En el caso de los profesionales que trabajan con menores, el servicio dispone de formaciones para acompañar a estas personas a tener un "conocimiento actualizado" de su labor y recursos prácticos para abordar situaciones emocionales, educativas o relacionales que aparecen en su día a día.

También disponen de espacios de encuentro y reflexión profesional, un catálogo de actividades pensadas para reforzar el bienestar emocional, la comunicación y la gestión de conflictos, adaptadas a contextos diferentes, y e apoyo y coordinación con el servicio EstarB.