Álex Aragonés 10 NOV 2025 - 07:00h.

El hospital ha compartido un vídeo que Sílvia grabó poco antes de morir con motivo del Día Mundial de las Curas Paliativas: "Gracias por tu generosidad"

Antonio, un paciente de cuidados paliativos que logró cumplir su último deseo: "Me sentí como si no estuviera enfermo"

Compartir







GironaUna vida plena hasta el final. Este es el apoyo que Sílvia Sanz recibió como enferma terminal en el Hospital Santa Caterina de Girona, donde han rendido un homenaje a la paciente a través de un vídeo en redes sociales que protagonizaba con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

"Lamentablemente, Sílvia falleció el día antes de que se publicara este vídeo. Con el consentimiento y acompañamiento de su hija Elisa, lo compartimos con admiración y como homenaje, porque eso es lo que ella quería: dar visibilidad, romper silencios y hablar abiertamente de la muerte para reclamar una vida plena hasta el final. Gracias por tu generosidad", explica el Instituto de Asistencia Sanitaria.

La fase avanzada de la enfermedad que Sílvia sufría no le hizo perder una sonrisa y simpatía que compartía a diario con el personal sanitario del centro hospitalario catalán, sus "ángeles" que le acompañaron en su fase final de vida: "Te sientes tan cuidada que dices: ¿qué es paliativos? Es todo, desde el punto cero al punto máximo. Los doctores, quien te sirve la comida, quien te limpia toda la habitación, quien te abre la cortina. ¿Qué no agradezco?"; explicaba en el vídeo.

"Esto es morir con dignidad"

Una asistencia que Sílvia agradeció a todas las personas con las que tuvo trato: "Hay un día a día de lávame, límpiame, intentar poner la pierna en la mejor situación. Cada persona te da todo, todo y todo. No es solo la parte en la que te vas a morir, sino la dignidad en la que estás viviendo y te están acompañando. He llegado aquí a llorar con todo el mundo. Y es precioso".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin embargo, para la paciente había algo "mucho más" importante que la labor de los propios sanitarios: "Había un abrazo con alguien especial. No es una enfermera o doctora, es alguien que te da tanto y nosotros como pacientes podemos darles también porque mejoran. Son ángeles. ¿Por qué me asusto? Esto es morir con dignidad", culminaba en el vídeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta valentía, lucha y gratitud la llevó por bandera hasta el final de sus días. "Habló con serenidad y claridad sobre su proceso, sobre el valor de vivir hasta el último momento con dignidad y sobre el apoyo que había encontrado en el equipo del Hospital Santa Catherine", añaden desde el Instituto de Asistencia Sanitaria.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un proceso de la enfermedad terminal, en el que la labor médica es esencial para acompañar a los pacientes. "Aunque no tenga una cura o tratamiento activo, podemos hacer muchas cosas: podemos paliar, tratar los síntomas. También el sufrimiento emocional y físico, que no es poca cosa", destaca Montse Font, enfermera de la Unidad de Curas Paliativas del Hospital Santa Caterina.

Una experiencia de vida para estudiantes de Medicina

Este día a día en la Unidad de Curas Paliativas se convierte en una experiencia de vida para estudiantes de Medicina en la Universidad de Girona, que ha incorporado en la carrera una signatura optativa de Medicina Paliativa. Àlae El Hamidi es una de las alumnas: "Hace poco he perdido a mi padre, esto me ha hecho pensar la relación de médico y paciente y me gustaría saber qué se hace en las situaciones en las que se sabe que al paciente no le queda mucho para vivir y cómo es el proceso de final de vida. Cómo se hace para paliar el dolor y hacer sentir al paciente muy confortable".

Una vida plena hasta el final como la de Sílvia, que ha dejado una huella imborrable en el Hospital Santa Caterina, que recordará para siempre su "generosidad" y su lucha de vivir hasta el último momento con dignidad.