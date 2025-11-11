Redacción Cataluña 11 NOV 2025 - 16:51h.

La compañía catalana ha inaugurado su nuevo centro, donde prevé diseñar los satélites de su segunda generación,

'Enxaneta' fue el primer satélite que lanzaron: completó su misión y se desintegró tras tres años en órbita

BarcelonaLa compañía catalana Sateliot ha inaugurado el primer centro europeo de desarrollo de satélites 5G en Barcelona, donde se fabricará su segunda generación de satélites, denominada Tritó, que está previsto que se lance a partir de 2027 para alcanzar una facturación de 1.000 millones de euros en 2030.

La capital catalana será el escenario donde se diseñarán los satélites de segunda generación, ya que previamente lanzaron su primer satélite 'Enxaneta' en 2021, junto a la Generalitat de Cataluña, además de enviar otros cinco al espacio y tener previsto el lanzamiento de cinco más el año que viene.

Tritó llegará al espacio de la mano de SpaceX, compañía espacial fundada por el multimillonario Elon Musk, y no solo ofrecerán conectividad a dispositivos IoT, sino que también podrán conectar teléfonos móviles con servicios de datos, voz y vídeo al tiempo que incorporarán capacidad de uso dual, clave para los ámbitos de seguridad, protección civil y defensa.

"El 20 septiembre se consiguió realizar por primera vez en la historia una conexión desde un satélite bajo órbita a un dispositivo estándar", ha destacado Jaume Sanpera, el cofundador de Sateliot sobre Tritó, diseñado y fabricado íntegramente en Barcelona.

Cada uno de estos satélites corresponde a 16 de los pequeños, según ha explicado la empresa catalana sobre una plataforma que pesa 150 kilos: "Los anteriores pesaban diez. Es una torre 5G en el espacio, que no solo permitirá mandar pequeños mensajes como hasta ahora".

"Debemos perder la timidez"

El nuevo centro de Sateliot ha permitido la creación de más de 50 puestos de trabajo de alta cualificación, lo que ha llevado a la compañía a duplicar su plantilla en el último año, con un total de 110 empleados aproximadamente, y con la previsión de volver a duplicarla en 2026.

Entre otras funcionalidades, cuenta con una sala blanca de más de 100 metros cuadrados, una sala de operaciones y dos laboratorios, que servirán para el diseño del prototipo de la nueva generación de satélites, denominada Tritó, en homenaje al tritón del Montseny, una especie de anfibio endémica de Catalunya.

"Tienen producto que nadie tiene, debemos perder la timidez y somos tan buenos como el resto. Falta creérnoslo un poco más", ha sentenciado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sobre un proyecto que permitirá desarrollar músculo industrial y conocimiento tecnológico en Barcelona.