Álex Aragonés 11 NOV 2025 - 06:00h.

El obispo de Sant Feliu de Llobregat se ha dirigido a la artista: "Quizás la respuesta no está fuera, sino dentro de ti"

BarcelonaEl cuarto disco de Rosalía se ha convertido en los últimos días en un fenómeno que ha dado la vuelta al mundo. Un arte que ha traspasado fronteras y también religiones, lo que ha llevado al obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) Xabier Gómez García a dirigirse a la cantante catalana en una carta abierta publicada en la hoja dominical.

"Querida Rosalía. Estamos tan lejos... Te escribo desde esta portada como quien lanza al mar un mensaje dentro de una botella; quién sabe si te podrá llegar. No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo". Así empieza la carta del obispo en referencia a Rosalía y su álbum LUX, donde canta en 14 idiomas y muestra una faceta mucho más espiritual, íntima y personal acompañada de composiciones y sonidos orquestales. Entre ellos el de la Escolanía de Montserrat.

El obispo de la localidad catalana califica el arte de la cantante de "hipnóticamente ecléctico y performativo", mientras que la figura de ella misma le genera diferentes cuestiones: "Quizás no hace falta entenderlo. Pero me pregunto qué hay dentro de ti, en tu mundo interior en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista".

"Hay silencios que hablan más que mil canciones"

Xabier Gómez García va más allá y en la carta se refiere a una "sed" que "el mundo no puede satisfacer, que solo Dios puede llenar este vacío" de la que habla Rosalía, según el obispo: "Pareces vivir el arte como una travesía espiritual, donde la creación es una forma de peregrinaje hacia aquello que trasciende. Pero, no acabas de hacerlo... y sin soltar amarras no será fácil llegar al puerto que anhelas. Si es que quisieras llegar".

Esta vertiente espiritual en el disco, a través de las letras de la artista internacional, han causado "desconcierto" al Obispado de Sant Feliu de Llobregat, aunque también ha permitido ir más allá: "Me abren a la posibilidad de un diálogo sobre la complejidad de la experiencia humana. Entiendes el amor como una fuerza que puede ser dolorosa, liberadora, incluso divina. Tu arte es un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza conviven, donde el deseo y la fe se pueden encontrar".

"Quizás la respuesta no está fuera, sino dentro de ti"

Unas palabras que Xabier Gómez García ha compartido en una carta abierta publicada en la hoja dominical del domingo, que incorpora un código QR donde se puede escuchar la misiva leída por el propio obispo: "Hay silencios que hablan más que mil canciones. Me pregunto si, cuando todo calla, encuentras paz o solamente más ruido. Quizás la respuesta no está fuera, sino dentro de ti".