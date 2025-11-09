Pedro Sánchez felicita a Rosalía por el lanzamiento de 'LUX': "Has colocado a España en la cima de la música mundial"

El disco de Rosalía, canción por canción: de su rumba con Estrella Morente a la apuesta por la espiritualidad y el feminismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Rosalía por el "deslumbrante lanzamiento" de su nuevo álbum, 'LUX'. "Has colocado a España en la cima de la música mundial", ha dicho a la cantante catalana.

"¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de 'Lux'!", ha expresado Sánchez en una publicación en la red social 'X'. Según el jefe del Ejecutivo, la artista ha logrado "el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en 'Spotify', llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma".

Björk o Estrella Morente, entre las colaboraciones de 'LUX'

La publicación de Sánchez se produce después de que Rosalía lanzara el pasado viernes su tercer álbum de estudio, 'Lux', un trabajo que llega después de tres años para explorar sus inquietudes y relación con la espiritualidad y Dios, además de proponer una nueva mujer que no pierde su "libertad" ni por un amor ni por deseos terrenales, aunque se presenta humana.

Acompañada en todo momento de música de orquesta --detrás está la Orquesta Sinfónica de Londres--, coros y con muy pocos momentos de sintetizador electrónico, Rosalía se aleja de 'Motomami' y canta en español, en catalán, en inglés, en latín, en japonés, en italiano, en alemán, en ucraniano, en árabe, en siciliano, en francés, en mandarín, en hebreo y en portugués, y colabora con artistas como Björk o Estrella Morente.

'LUX' arrasa en Spotify

Este sábado, un día después de su publicación, 12 de las 15 canciones que componen la versión digital de 'LUX', el nuevo y esperado disco de Rosalía, se han posicionado en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify, que también ha colocado a la catalana en el número 3 de artistas.

Las claves de 'LUX'

Rosalía ha regalado a sus seguidores esta obra que está dividida en cuatro movimientos: el primero lo componen 'Sexo, Violencia y Llantas', 'Reliquia', 'Divinize --con parte de la letra en catalán--, Porcelana' y 'Mio Cristo'. La segunda parte la completan 'Berghain', 'La Perla', 'Mundo Nuevo' y 'De Madrugá', una canción que ya adelantó durante los conciertos de su gira por 'El mal querer', su segundo disco.

El tercer movimiento del álbum se compone de 'Dios Es Un Stalker', 'La Yugular', 'Focu 'ranni', 'Sauvignon Blanc' y 'Jeanne', y la cuarta y última parte la cierran 'Novia Robot', 'La Rumba Del Perdón', 'Memória' y 'Magnolias'.

Con este álbum, la cantante se aleja completamente de la artista que quiso reflejar y proyectar con 'MOTOMAMI', un trabajo cargado de sonidos sintéticos, electrónicos y producidos con los que apostaba por la vanguardia musical. Ahora, Rosalía ha ofrecido una faceta mucho más íntima y sinfónica con la que destaca por sus melodías y sus notas limpias y delicadas. 'LUX' presenta a una artista mucho más cuidada, personal, profunda y profundamente frágil.