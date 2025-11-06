Alberto Rosa 06 NOV 2025 - 20:42h.

Rosalía se ha sincerado sobre la influencia que tuvo su hermana Pilar Vila en el concepto del disco

Esta próxima madrugada, Rosalía estrenará su ansiado disco, ‘LUX’, que llega después de tres años de trabajo y con una enorme expectación. Después del lanzamiento de ‘Berghain’, la artista catalana no ha hecho más que reavivar las ganas de sus fans por escuchar las nuevas canciones de su cuarto disco.

Un disco que no ha estado exento de polémica: el álbum completo se filtró dos días antes de su estreno oficial. En una reciente entrevista concedida a ‘Zane Lowe’ para Apple Music, Rosalía ha revelado cómo surgió el concepto de ‘LUX’ y cómo su hermana, Pilar Vila, tuvo un papel decisivo en todo el proceso creativo.

Según ha explicado la cantante, el punto de inflexión llegó tras una conversación que mantuvieron las dos durante la etapa de ‘Motomami’. “Mi hermana me dijo una cosa que no se me olvidará. Cuando le puse 'Motomami', me dijo: ‘¿Por qué siempre tienes que destruir la canción?’”, ha contado Rosalía entre risas. Aquella observación, aparentemente simple, se convirtió en el motor de reflexión que marcaría su siguiente proyecto. “Al final se me quedó grabado y me preguntó por qué hago música. La hago para la gente, para que sientan, y quizás consigo que sientan más si voy en la otra dirección”, explicó.

Con esa idea, Rosalía se impuso una nueva forma de componer. ““Puede que escriba canciones, pero no termino los pensamientos, así que me dije que el siguiente álbum sería un álbum en el que al menos intentaría terminar las reflexiones. Terminar la canción y seguir adelante hasta el final”.

Fue esa promesa personal la que dio origen al enfoque introspectivo y completo de ‘Lux’. “Creo que 'Berghain' es representativa de la intención orquestal del álbum”, afirma Rosalía al explicar por qué eligió esa canción como primer single. “Motomami era minimalista. Pocos elementos. Esto es maximalismo”. Con esta apuesta, la artista demuestra que cada paso en su carrera parte de un proceso interno y familiar, donde la figura de su hermana actúa como guía y espejo creativo.