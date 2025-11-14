Redacción Cataluña 14 NOV 2025 - 11:49h.

La Audiencia Nacional analizará el informe de un médico forense tras evaluar la salud del expresidente catalán, de 95 años

Oriol Pujol afirmó que su padre quiere declarar, pero que ir a Madrid durante seis meses puede ser "mortal"

Compartir







BarcelonaDiez días quedan para que arranque el juicio contra Jordi Pujol y sus hijos y todavía sigue en duda si el expresidente de la Generalitat de Cataluña, de 95 años, acudirá personalmente a Madrid. Una situación que la Audiencia Nacional determinará según la evaluación de un médico forense, que ha examinado su salud.

Así lo ha avanzado Catalunya Ràdio sobre un caso en el que el tribunal debe decidir si el estado de salud de Jordi Pujol es suficientemente delicado como para que el expresidente catalán pueda declarar por videoconferencia desde Barcelona en el juicio que empezará el próximo 24 de noviembre en Madrid.

La Audiencia Nacional ordenó la práctica de un reconocimiento a Jordi Pujol tras los informes aportados por su defensa en referencia a su estado de salud, alegando que tiene marcadores de alzhéimer en la sangre y una severa alteración de la memoria verbal.

"Puede ser bastante mortal"

De hecho, el exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresidente Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, aseguró que su padre quiere ir a declarar en su juicio por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra, pero opina que hacerle ir a Madrid durante seis meses "puede ser bastante mortal".

PUEDE INTERESARTE El regreso de Jordi Pujol al Parlament: de la mano de Laura Borràs y sin cruzarse con Pere Aragonès

"Mortal sería como expresión dicha, pero además algo literal. Pero él tiene ganas de ir", dijo en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que destacó que su padre tiene días "realmente chungos" y días muy buenos, y que el problema está en su cuerpo castigado, débil y frágil.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El hijo del expresidente catalán afirmó que su padre tiene marcadores de alzhéimer, pero que este no era el motivo por el que piden una inhabilitación, sino por el hecho de los traslados a Madrid durante los seis meses que dura la causa, y piden que pueda comparecer de manera virtual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Fiscalía pide 9 años de cárcel

El juicio empieza este 24 de noviembre y la Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La Abogacía del Estado no incluye en su escrito de acusación a Jordi Pujol, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros. Concretamente, están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.