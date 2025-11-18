El arte 'fantasma' de Rocío, la escritora que da vida a historias que no son suyas

Álex Aragonés 18 NOV 2025 - 07:00h.

BarcelonaRocío Corrías ha convertido del ghostwriting, conocido como escritura fantasma, su medio de vida desde que empezó hace cinco años a escribir libros para otras personas tras ganar un premio literario con su primera novela. Una práctica de plasmar las historias ajenas en obras, en las que renuncia a su autoría y redacta por encargo.

"La mayoría tienen una historia detrás y probablemente quieran contarla y no saben cómo hacerlo. Tengo claro que esta historia no es mía, le he dado forma y he ayudado a esa persona a que viera la luz", explica Roció a Informativos Telecinco sobre unas narrativas ajenas a las que ella da forma a través de su arte de la escritura en forma de texto. Su primera incursión a la escritura por encargo le abrió un camino que sigue recorriendo con el transcurso del tiempo.

"Eran varios relatos sobre la vida profesional de un hombre y quedó muy contento", recuerda la escritora, quien ahora dedica un 80% de su actividad al ghostwriting: "Asesoro a los clientes la hora de organizar los textos, los estructuro y escribo. Ellos simplemente a través de unas reuniones me explican qué es lo que quieren contar y que llevan dentro. Muchas veces descubren cosas de sí mismos muchas veces y confeccionamos esa historia por escrito".

Una forma diferente de redactar un libro que le lleva a dedicar más de una jornada completa diaria de trabajo: "No me planteo un orden de trabajo de cinco días a la semana y dos de fiesta. Sobre todo, en la redacción de un libro y otro, necesito un día o dos para desconectar de la historia. Trabajo alrededor de 10-11 horas diarias, cuando me voy a acostar es cuando le dedico más tiempo a la lectura".

"La gente que pasa desapercibida tiene historias deslumbrantes"

Durante este proceso creativo, las ideas van surgiendo por parte del cliente: "Quien ha tenido una serie de vivencias que quiere relatar, muchas veces no ha llegado al fondo de lo que está manejando y las personas que han intervenido, o las circunstancias que le han llevado a vivir esos procesos. Yo les ayudo a investigar".

Sus encargos van desde libros de empresa y biografías, a novelas o libros de método, donde las cláusulas de confidencialidad juegan un papel esencial. "Puedo figurar o no en la autoría, pero los derechos son del cliente", añade Rocío, quien no puede desvelar nombres de las personas a las que ha ayudado a redactar un libro.

"Hay alguna persona conocida, pero no es mi cliente principal. Estoy más interesada en las personas de a pie, la gente que pasa desapercibida y que tienen historias deslumbrantes y apasionantes, que ni siquiera ellos valoran muchas veces, y son un referente importante para el público en general", añade la escritora.

Lo mismo ocurre con los profesionales que deciden dar un impulso a su carrera con la creación de un libro: "Tienen muy interiorizado su método de trabajo, incluso lo han inventado, y me encargan la escritura. Me explican sus secretos y finalmente escribo ese libro que muchas veces se suele publicar en plataformas".

"Puedo absorber cinco o seis libros a la vez"

Un proceso artístico que le ha llevado a compaginar de forma simultánea el trabajo de diferentes obras. "Llevo unos 25 libros escritos. Lo que procuro es compaginar las diferentes fases de trabajo y puedo absorber cinco o seis libros a la vez, pero no los escribo a la vez. Mientras en uno estoy trabajando la estructura, con otro estoy en fase de documentación o de reuniones para que me faciliten esa información"

Este trabajo a la vez, "como mucho" le lleva a redactar uno o dos libros al mismo tiempo: "Dedico una semana a cada libro para encerrarme en esa historia y cuando lo tengo bastante avanzado decido aislarme en mi casa de la montaña para dedicarme a él y cerrar ese libro y poder entregar un producto más o menos final".

Lo que empezó como una prueba de redacción diferente, le ha llevado a emprender un trayecto 'fantasma' en el mundo de la escritura: "Vivir de la literatura es un camino de supervivencia y lo estoy consiguiendo. No paro, cada vez tengo más encargos y creo que es lo que vale".

"Escribo la mayoría de veces para gente que no dispone de fortunas"

Rocío no se siente mal cuando no ve su nombre en la portada al escribir obras por encargo. Una labor que tiene como tarifa entre los 1.500 y 3.000 euros por pedido: "Soy consciente de que escribo la mayoría de las veces para gente que no dispone de fortunas, tampoco puedo pedirles una inversión que no sea asequible, mi parte es la de narrativa, pero luego viene la confección del libro".

En el arte de la escritura, la inteligencia artificial le ayuda como fuente de información, pero "nunca" a nivel creativo. "A cualquier novedad no hay que darle la espalda, hay que asumir que los tiempos cambian y que hay que respetarlo. Por el momento considero que es una máquina. Es una escritura fría y a mí me gusta aportar cosas de mí. Escribo para otros, pero escribo yo", culmina la escritora sobre un arte 'fantasma' pero no hecho por la IA.