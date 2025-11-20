Redacción Cataluña 20 NOV 2025 - 04:00h.

El proyecto permite formar a los profesionales de la atención primaria pediátrica de material para tratar temáticas relacionados con la perspectiva de género

La previsión es que a finales de este año todos los equipos territoriales de atención pediátrica hayan recibido la maleta y la formación

Compartir







BarcelonaEl Instituto Catalán de la Salud (ICS) formará a los profesionales de la atención primaria pediátrica en el aprendizaje de conceptos y la incorporación de la perspectiva de género en su práctica diaria a través de libros infantiles que, posteriormente, podrán recetar a los menores para trabajar con ellos según sus necesidades.

La acción 'viajando por la igualdad' se trata de una maleta que todos los equipos recibirán, que contiene 25 libros para niños divididos por franjas de edad y que se acompañan de una ficha pedagógica y también de una guía con conceptos básicos. Estas lecturas tratan conceptos como la diversidad, estereotipos, educación sexoafectiva, diversidad familiar, violencias machistas, violencia sexual infantil, consentimiento y acoso escolar.

Una vez los referentes de los equipos de pediatría reciban esta maleta, iniciarán una formación que se ha diseñado para poder realizarla de forma autónoma entre los equipos. El material que incorpora permitirá realizar una reflexión en grupo sobre las preguntas de la guía.

Aumentar la detección de posibles violencias machistas

"El objetivo de la iniciativa es mejorar y aumentar la detección de posibles violencias machistas en los niños y en su entorno familiar, así como incorporar la diversidad y la perspectiva de género en la práctica diaria asistencial de las y los profesionales", explicán desde el Instituto Catalán de la Salud.

En esta línea, la Dra. Anna Fàbregas, pediatra y coordinadora de la Unidad de Atención a las Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Vall d'Hebron detalla que la voluntad es que “los profesionales incorporen la perspectiva de género en su día a día a través de herramientas pedagógicas”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por su parte, Cinta Valldeperez, pediatra y directora del equipo territorial de atención pediátrica Garraf, que ha participado en una de las formaciones que lleva a cabo la unidad, ha valorado la iniciativa. "Los conocimientos que hemos alcanzado después de la formación nos permiten mejorar y aumentar la detección de posibles violencias machistas en los pacientes que atendemos a la atención primaria".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La previsión es que a finales de este año todos los equipos territoriales de atención pediátrica hayan recibido la maleta y la formación. De momento, más de 60 equipos de pediatría del ICS ya han recibido la formación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Día Mundial de la Infancia

El 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, donde el derecho a la salud de los niños y niñas es "fundamental" preservar en todas las esferas: "Desde las instituciones sanitarias se garantiza este derecho a través del acceso universal a los servicios de salud pediátrica y se ofrece una atención especializada; prestando especial atención a la salud mental infantojuvenil ya la atención en la diversidad funcional".

Desde el ICS existen varias líneas de trabajo puestas en marcha para fomentar y difundir el derecho a la protección contra cualquier tipo de violencia en niños. Se trabaja para mejorar la detección por parte de los profesionales de la salud, mediante la formación especializada y la sensibilización. También se promueven programas de prevención, como el buen trato a los niños, la educación afectivo-sexual adaptada a cada edad, y las medidas contra los estereotipos de género, el patriarcado y el adultocentrismo.