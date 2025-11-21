Redacción Cataluña 21 NOV 2025 - 02:00h.

CGT Lleida muestra su indignación por el evento, que contará con Pedro Varela: "Un paso atrás en la dignificación de la memoria de las víctimas del fascismo"

El sindicato lamenta un acto que constituye "una banalización inadmisible de un régimen responsable de genocidios, persecuciones y crímenes"

BarcelonaEl sindicato CGT de Lleida ha mostrado su rechazo "contra la banalización del fascismo" por el congreso del curandero Josep Pàmies, que se llevará a cabo este fin de semana en la localidad catalana de Balaguer y contará con la presencia de Pedro Varela, simpatizante del nazismo.

El acto tiene como nombre de cartel "Salud, Historia, Cosmología, Geopolítica y Conciencia. La Última Batalla por la Verdad”, y reunirá a "quienes ya no creen en las versiones oficiales". Un evento que para CGT "parece mezclar discursos pseudocientíficos y una reinterpretación sesgada de la historia".

Una de las figuras que estará presente y ha causado "profunda indignación" es la de Pedro Varela, lo que supone "un paso atrás en la dignificación de la memoria de las víctimas del fascismo", según el sindicato: "Es conocido por su vinculación con el fascismo a través de CEDADE (Círculo Español de Amigos de Europa) y por haber sido responsable de espacios de difusión de literatura y simbología nazi, como la Librería Europa en Barcelona".

"Difusión de idas fascistas"

Desde CGT lamentan que este tipo de actos constituye "una banalización inadmisible de un régimen responsable de genocidios, persecuciones y crímenes, así como un intento de blanquear ideologías autoritarias y confundir a la ciudadanía con estos discursos", por lo que no pueden permanecer "impasibles" mientras se "da espacio y voz a planteamientos que cuestionan valores antifascistas".

Por todo ello, instan a los colectivos a rechazar cualquier acto que "sirva de plataforma para la difusión de ideas fascistas, y en el que participa un conocido militante de la extrema derecha" como Pedro Varela.

"No podemos permitir que Balaguer sea utilizada como escenario para la propaganda del odio, manipulación y desinformación. El antifascismo se defiende todos los días, también denunciando todos aquellos actos que pretenden dar altavoz a discursos de odio, aunque se presenten con una apariencia de neutralidad", culminan.

La querella por un medicamento ilegal para 'curar' el autismo

La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña presentó el pasado año una querella contra Josep Pàmies, su asociación 'La Dolça Revolució de les Plantes Medicinals' y su presidenta, Maria Dolors Roma, por la "clara acción de promoción e información" del uso del medicamento ilegal Miracle Mineral Solution (MMS).

Precisamente, el acto que se llevará a cabo este fin de semana se llevará a cabo en la sede de dicha asociación fundada por Pàmies, y la querella señalaba que la entidad suministraba y comercializaba soluciones de "dióxido de cloro y de clorito de sodio" como un remedio casero para curar el autismo infantil a través de su página web.

El MMS es un producto catalogado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) como un medicamento ilegal con un grave perjuicio en la salud de las personas y está prohibida su venta y consumo.

Fuentes del departamento recordaron que el 'Informe de la Aemps sobre el uso de MMS' (2018) refutaba estas supuestas propiedades terapéuticas del medicamento asegurando que "no existe prueba científica que las avale" y señalando que el producto no está autorizado por las autoridades competentes.