Álex Aragonés 26 NOV 2025 - 07:00h.

Docentes del Instituto Vallvera han salido a las calles para denunciar el "abandono" educativo y la "degradación social sin precedentes"

Una carta contra el abandono escolar para cada diputado del Parlament de Cataluña: "Nadie me preguntó qué me pasaba"

Girona"Los docentes hemos decidido, por fin, decir basta". Esta es la situación que denuncia el profesorado de un instituto de Salt (Girona), donde han iniciado movilizaciones debido a la "degradación social sin precedentes" que afecta a los alumnos y a sus familias en un "escenario marcado por la pobreza, la desigualdad y las violencias institucionales y sociales".

"Cada día somos testigos de cómo nuestros alumnos llegan al aula destrozados porque acaban de ser desahuciados y han pasado la noche en un hostal", han denunciado los profesores, en un manifiesto que ha compartido el sindicato USTEC•STEs, en el que aseguran que el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña les "abandona" ante una realidad que les sobrepasa e impacta física, mental y emocionalmente.

Este lunes se han concentrado en las calles para protestar por el "colapso del sistema educativo" que están sufriendo y han leído un manifiesto ante el instituto: "Hay alumnos con trastornos depresivos, víctimas de maltratos, de abusos de todo tipo, adolescentes que solo hacen una comida al día, con trastornos de ansiedad o víctimas de acoso, la mayoría de veces en situaciones de pobreza y exclusión social".

Aulas "masificadas" y "abandonadas"

Esta problemática dificulta "enormemente" el aprendizaje: "Es así que nuestras aulas, masificadas y abandonadas por la administración, únicamente obsesionada en llenar los centros de pantallas, se convierten en enclaves donde el alumnado estalla. Lo hace con ansiedad, con violencia, con conductas disruptivas, con absentismo, con conductas desadaptativas, con desafíos al profesorado, con violencias digitales, con trastornos de aprendizaje, con autolesiones o ataques de ansiedad".

Los docentes también lamentan la ratio de alumnos, de unos 30 por aula, en una situación en la que denuncian la inacción del Departamento de Educación: "Elimina los equipos de acción social, elimina orientadoras de ciclos formativos, destina partidas presupuestarias a la compra de artilugios digitales y proyectos de emprendimiento empresarial y, siempre, absolutamente siempre, sin contar para nada con las necesidades reales de los centros educativos ni con la opinión del profesorado, que es quien realmente conoce la trinchera del día a día de los centros".

Por todo ello, el profesorado, el alumnado y las familias del Instituto Vallvera de Salt han dicho basta y han exigido "una educación digna y de calidad", por lo que han invitado a la comunidad educativa a organizarse en los centros y movilizarse hasta que el departamento de educación y el Govern de la Generalitat "afronten el colapso" del sistema educativo.

También han exigido la restitución de la figura de orientación en ciclos formativos, así como los equipos de acción social de los centros, con educadoras sociales y técnicas de integración social. Del mismo modo que la reducción de ratios para poder abordar las múltiples y crecientes problemáticas de nuestro alumnado y una dignificación de la profesión docente, con una actualización salarial que recupere los recortes sufridos: "Ya basta".