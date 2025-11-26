Ricardo y Susana, los padres del menor, están aterrados ante la posibilidad de que existan vídeos de las agresiones sufridas por su hijo

Investigan la agresión sexual a un niño de 6 años por parte de compañeros de colegio, de 11, en Las Rozas, Madrid

Continúa la investigación de una presunta agresión sexual a un niño de seis años por parte de alumnos de su colegio de Las Rozas, en Madrid. Este mismo miércoles ha trascendido que habría un tercer alumno más implicado, que pudo grabar las agresiones.

Ricardo y Susana, los padres del menor, están aterrados ante la posibilidad de que existan vídeos de las agresiones sufridas por su hijo y que otros niños puedan estar sufriendo la misma situación.

Los dos progenitores han hablado con el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro, en el que han relatado su miedo al saber que los abusos podrían haber sido grabados desde el móvil de uno de los menores y estar enviado a terceros.

Según han explicado en el citado programa, se enteraron de que algo estaba sucediendo porque el primo de 7 años del menor le contó a su madre que le tenía que defender de las agresiones de otros niños en el colegio. En su primera versión, el niño le confesó a su padre que niños de primero y tercero de primaria le pegaban, pero guardó silencio al hablar de niños más mayores: “Me dijo que le pegaban, que le cogían entre cuatro los de tercero y de los mayores no quería contar nada… Fuimos al médico pensando que estábamos ante un caso de bullying y se lo dijimos al colegio”.

Ricardo asegura que la noche que fueron al médico y al colegio, volvi�ó a hablar con el menor para saber si quería decir algo más y fue el momento en el que el pequeño terminó de contar lo que había sucedido: “Cuando llegamos a los mayores se puso muy nervioso y tocándose sus partes, le pregunté que si alguien le había tocado sus partes y él me dijo: ‘Yo no quería’. Nos fuimos al médico y a la Guardia Civil…”.

Le ha mostrado a Nacho Abad que el médico encontró evidencias de abusos sexuales y que llamaron a la Guardia Civil. El colegio, según les han dicho, ha abierto dos protocolos, uno contra el bullying y otro de abusos sexuales, pero les han pedido que no dijeran nada y se han informado mediante un comunicado solo a los alumnos de primaria y no a los padres de infantil.

Susana, madre del menor agredido: “Mi hijo no es el mismo”

Por su parte, Susana, la madre del pequeño, se ha mostrado preocupada por los cambios que ha visto en su hijo desde la agresión. “Está diferente, mi hijo no es el mismo, tiene todas las noches pesadillas… Si tardo un poco, viene y me pregunta si estoy bien… No para de decir ‘no te preocupes, no te preocupes’… Es muy difícil, no se lo deseo ni a mi peor enemigo…”, ha asegurado a ‘En boca de todos’. llena de dolor, Susana, la madre del menor de 6 años.

Ante la posibilidad de que otros niños puedan estar viviendo la misma situación, el padre del menor no lo puede confirmar, pero sí tiene la intuición por las palabras de su hijo: “Me dijo: ‘No quiero que les hagan daño a mis amigos o le vuelven a hacer… Me dio a entender que se lo habían hecho a más”.