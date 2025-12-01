Redacción Cataluña Agencia EFE 01 DIC 2025 - 11:12h.

El conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Òscar Ordeig de la Generalitat de Catalunya, ha confirmado que unos 80 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya han llegado a Barcelona para sumarse a las labores de control del brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a jabalíes en el entorno del parque de Collserola.

En total, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha analizado a cerca de 40 jabalíes procedentes del radio perimetrado. De estos, dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo, según ha indicado Ordeig en una entrevista en RAC1.

Los efectivos de la UME que acaban de llegar se suman a los 300 efectivos que ya había este domingo en las labores de control, entre agentes de Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Protección Civil, policías locales y miembros del Seprona de la Guardia Civil. Después, "veremos si se necesitan más o no. Esto dependerá de si vamos encontrando animales positivos y tenemos que ampliar los focos", ha explicado el conseller.

"Se movilizarán los efectivos que haga falta"

En este sentido, Ordeig ha garantizado que "se movilizarán los efectivos que haga falta donde haga falta", puesto que el control cinegético conlleva "un trabajo muy laborioso", sobre todo en la gestión de los cadáveres de los jabalíes.

"Quien tenga recursos, la capacidad (de hacer) este trabajo, evidentemente los movilizaremos. Sea el Seprona, la UME, los Agentes Rurales o las ADF", ha aseverado.

Además, en una entrevista en Catalunya Ràdio también el lunes, el conseller ha previsto que, además de los dos jabalíes contagiados ya confirmados y los ocho que están en estudio, "seguramente saldrán más positivos".

No obstante, se ha mostrado convencido de que "el trabajo va bien" porque tanto los positivos como los sospechosos están "muy focalizados" en la misma zona donde se detectaron los primeros casos confirmados, en Cerdanyola del Vallès.

El posible origen del brote

Sobre el origen del brote, Ordeig ha detallado que la "opción más probable" es que "un embutido, un bocadillo contaminado pudiese llegar a la basura" y que un jabalí se lo comiese, una hipótesis que se confirmará o desmentirá "en los próximos días".

"El hecho de no haber detectado jabalíes (contagiados) en otras zonas de Cataluña o de Francia hace pensar que (el virus) ha hecho este salto vía el transporte humano", ha detallado.

Piden "colaboración ciudadana"

Por este motivo, en RAC1, el conseller ha vuelto a solicitar "colaboración ciudadana". Entre otras medidas, piden no dar comida a los jabalíes, cerrar bien las bolsas de basura o "alertar si se ve cualquier jabalí".

De hecho, se ha referido a las personas que este fin de semana se han saltado las restricciones de acceso a Collserola, a las que ha avisado de que "cambiar la ruta para hacer actividad física un día" puede evitar un impacto mayor al conjunto de la economía catalana.

"De aquí al viernes nos jugamos el 90 por ciento del éxito de todo lo que estamos haciendo", ha advertido el conseller, y se ha comprometido en "hacer lo que haga falta" para "blindar" el radio del foco.

Si el brote se descontrola, "será terrible"

Finalmente, Ordeig ha augurado que si el brote de PPA se descontrola, "será terrible", tanto para las exportaciones como para las granjas.

Por ello, ha reclamado "subir el tono de la gravedad de la situación" para que se entienda que "si estos días podemos contener el foco, la negociación con los gobiernos de todo el mundo será mucho más rápida".

Asimismo, ha asegurado que el "lugar del mundo mejor preparado" y con un sector porcino y agroalimentario "más profesionalizado y moderno para afrontar una PPA" es Cataluña.