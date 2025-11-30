Vive la magia de la Navidad en los mejores mercadillos de España, según National Geographic

Muchas ciudades españolas acogen mercadillos con casetas donde venden artículos navideños y productos típicos

Una prueba evidente de que la Navidad se encuentra a la vuelta de la esquina es el encendido de las luces en muchos municipios del país. Las calles se engalanan con millones de bombillas LED para celebrar esta época del año.

En cuanto a las familias españolas, otra costumbre en los hogares es la instalación tanto del nacimiento como del tradicional árbol, que en los últimos años va dando paso a una tendencia europea más vanguardista y ecológica.

Los ciudadanos, con el objetivo de montar un belén más completo y también de adornar en condiciones ese pino o abeto que invade parte del salón de su casa, acuden a los mercadillos de Navidad para adquirir dichos artículos.

Los mejores mercadillos navideños de España

El origen de estos mercadillos se remonta a la Edad Media, según apunta National Geographic. Se trataba de lugares que en Alemania, Austria y Alsacia, que entonces conformaban la Europa germánica, daban cobijo y calor a los habitantes durante los días más fríos del invierno.

La tradición se ha mantenido y se ha exportado a otros países, entre ellos España. Por eso, en varias ciudades se instalan estas casetas. A continuación, la mencionada revista hace un repaso apuntando los mercadillos navideños más importantes.

Mercado navideño en Madrid. De todos los que alberga la capital española, destaca, por supuesto, el que se ubica en la plaza Mayor. Un total de 104 coloridas casetas en las que venden corcho, panderetas, juguetes, musgo, adornos navideños, pelucas y hasta objetos de broma. En sus inicios, en el siglo XIX, fue un mercado de pavos, turrones y dulces. Este año puede visitarse del 27 de noviembre al 31 de diciembre e incluye la exposición de un belén artesanal.

Mercado de Navidad en Alcalá de Henares. La plaza de Cervantes de la localidad madrileña cuenta con 32 puestos de artesanía y alimentación con productos como vidrio, nácar, perlas y bisutería, además de puestos con dulces y golosinas. En el mismo lugar se encuentra una pista de patinaje sobre hielo, un carrusel y un tren de Papá Noel, una noria cadete y un tren turístico que lleva hasta el belén monumental. Del 28 de noviembre al 6 de enero.

Mercadillo de la Feria de Santa Lucía, en Barcelona. Es el más conocido y el más antiguo de la capital catalana puesto que viene celebrándose desde 1786. Junto a la Catedral de la Ciudad Condal, alrededor de 300 casetas se dividen entre las que venden objetos y elementos con una relación más directa con la Navidad, como pueden ser los famosos 'caganers', y las que ofrecen todo tipo de artículos de regalo, mayoritariamente artesanos. Comienza el 28 de noviembre y finaliza el 23 de diciembre, justo un día antes de Nochebuena.

Mercado navideño en Bilbao. Después de haberse celebrado durante varios años en el muelle de Ripa, en este 2025 se traslada al corazón del parque de Doña Casilda, que se ha convertido en uno de los focos de atracción tras inaugurar el año pasado el exitoso túnel de luz y sonido. Además, señala el diario Deia, el número de puestos se amplía a 35 con la incorporación de nueve casetas a su tradicional oferta. Abierto del 5 de diciembre al 5 de enero.

Mercado de Navidad en Málaga. Los puestos de artesanía, productos típicos, decoración navideña y gastronomía local se convierten en uno de los grandes atractivos de la capital de la Costa del Sol durante las fiestas. Y por encima de todos destaca el del Muelle Uno. Frente al mar, sus casetas de madera crean un ambiente único y ofrecen regalos originales, dulces tradicionales y actividades para niños y toda la familia ya que suele haber espectáculos en directo. Del 28 de noviembre al 11 de enero.

Mercado navideño de artesanía en Sevilla. También conocido como Feria de Artesanía Creativa, celebra su 26ª edición. Un total de 52 expositores, en los jardines del Paseo de Cristina, con una gran variedad de productos, incluyendo joyería, cerámica, láminas y bolsos. De acceso completamente libre y gratuito, puede visitarse durante todo un mes, del 5 de diciembre al 5 de enero.

Mercado navideño en Santander. Más de 40 puestos en los que se pueden adquirir artículos relacionados con el belén tradicional y sus complementos, luces, guirnaldas, zambombas, cuadros, lienzos, elementos lúdicos infantiles o bisutería y complementos de moda, entre otros objetos. La primera edición se celebró en 1977 y a lo largo de los años ha tenido distintas ubicaciones en la capital cántabra. Esta Navidad, del 5 de diciembre al 6 de enero en la plaza de Pombo.

Mercado de Navidad en Valencia. Programa de actividades para toda la familia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con talleres navideños, actuaciones musicales, teatro de marionetas y una amplia oferta gastronómica en la que destacan los 'food trucks' (camiones de comida). También cuenta con una pista de hielo, un carrusel y con recogida de cartas para los Reyes Magos y Papá Noel. Del 28 de noviembre al 6 de enero.

Mercado navideño en Santiago de Compostela. Con unas 70 casetas dedicadas a marionetas, dulces y artesanía, entre otros productos, este mercado en la capital gallega acoge también un espacio infantil con diferentes talleres para los más pequeños. En la calle Carrera del Conde del 28 de noviembre al 5 de enero.

Mercado de Navidad en Zaragoza. Como cada año, la plaza del Pilar se vuelve a convertir en el centro neurálgico de estas fiestas en Zaragoza con una gran oferta de ocio y compras navideñas para toda la familia. En las casetas, esta Navidad a ambos lados de la plaza, se pueden comprar tanto productos alimenticios como textiles, detalles u obsequios. Del 29 de noviembre al 6 de enero.

Mercado navideño en Granada. Comerciantes y artesanos ofrecen al público, tanto a oriundos como turistas, una gran variedad de cuidados productos manufacturados y clásicos belenes. Los puestos se localizan en la plaza Bib-Rambla y Puerta Real, dos de las zonas más céntricas de la ciudad nazarí. Del 1 de diciembre al 6 de enero.