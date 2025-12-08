El asesino de Jennifer en El Viso del Alcor, en Sevilla, es un "agresor persistente", también llamados "polivictimizadores"

Personas cercanas a la mujer asesinada en Sevilla cuentan que ella vivía con miedo: "Él tenía la casa llena de cuchillos"

Compartir







Seguimos muy pendientes del caso de violencia de género ocurrido el pasado sábado en El Viso del Alcor, en Sevilla. El acusado de matar a su pareja es un agresor reincidente que ya había maltratado a otras parejas y que ahora mismo se encuentra ingresado en el hospital por el incendio que él mismo provocó en el piso.

Uno de cada cinco agresores machistas ya había maltratado antes a otra mujer, como en este último caso en El Viso del Alcor, donde el presunto asesino de Jennifer (una joven colombiana de 30 años que llegó al municipio hace unos meses con su hija de 11 años) tenía una denuncia por violencia machista de una expareja. Son los llamados "agresores persistentes" o "polivictimizadores".

PUEDE INTERESARTE Qué hacer cuando sospechas de un caso de violencia machista: el papel del entorno puede salvar vidas

Los "agresores persistentes" o "polivictimizadores", perfiles como el acusado en El Viso del Alcor

"Se rompe una relación de pareja, tiene una nueva relación y vuelven a utilizar la violencia contra la mujer con la que inicia esa relación de pareja", explica Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género.

Tienen un perfil muy concreto, con una escalada de violencia progresiva, tanto física como psicológica: "Es un perfil caracterizado fundamentalmente por un patrón de abuso, de control y de humillación. Suelen ser muy celosos y se caracteriza por la falta de empatía total y absoluta y por no ser consciente de que esta reiteración provoca un daño tremendo a las mujeres con las que va teniendo relaciones", detalla Ángele Carmona, expresidenta del Observatorio del CGPJ.

PUEDE INTERESARTE El presunto asesino de Jennifer en El Viso del Alcor tenía antecedentes por violencia machista con su anterior relación

Estos agresores son los que suelen quebrantar más las medidas de protección. "Es algo que nos preocupa enormemente, porque acredita la peligrosidad del sujeto y además eleva el riesgo de la mujer", subraya Carmona.

En 2023, el Ministerio del Interior dio una instrucción para que los cuerpos policiales alerten a las víctimas de este tipo de agresores persistentes. En el Sistema VioGén hay más de 81.000 y en una década han aumentado un 58%.