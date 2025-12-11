La víctima ha recordado el brutal ataque y ha relatado que, entre penumbras, pudo ver la cara de rabia de su expareja

GironaLa vecina de Bellcaire d'Empordà (Girona), de 29 años, que estuvo a punto de morir a manos de su pareja la madrugada del 3 de abril de 2024 y que sufrió amnesia postraumática, ha comenzado a recobrar la memoria y ha declarado que "fingió estar muerta" para evitar que la matara, según fuentes cercanas al caso.

Los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2024 cuando Alex B.G., en trámites de separación de la mujer, con la que tenían un niño de cinco años, se personó en casa de la víctima, donde apuñaló mortalmente al pequeño e hirió de gravedad a la mujer, tras lo que huyó del lugar, aunque fue detenido horas después.

La víctima ha recordado el brutal ataque

Un año y ocho meses después, y tras varias operaciones, la mujer, Astrid, ha comenzado a recuperar la memoria y ha recordado datos que, según fuentes cercanas al caso, podrían denotar cierta planificación del ataque.

La víctima ha recordado que, el día antes de los hechos, el hombre se presentó en la casa y golpeó la puerta con tanta fuerza que rompió un cerrojo interno, ante lo que ella le preguntó por qué lo había hecho, ya que le habría abierto la puerta.

El hombre pidió a Astrid unas llaves de repuesto para poder recoger ropa de la casa. Sin embargo, nunca la recogió y, el día del ataque, dejó sus llaves en el trabajo.

Las citadas fuentes señalan que así, en caso de que ella hubiera fallecido, el hombre habría podido alegar que no tenía llaves para entrar en la vivienda.

La víctima ha recordado el brutal ataque y, aunque la casa estaba a oscuras, ha relatado que, entre penumbras, pudo ver “la cara de rabia” de su expareja y la del niño, desconcertado.

Recobró el sentido y pudo pedir ayuda a una vecina

La madre conminó al pequeño a dejar la habitación matrimonial y, a continuación, recuerda que se puso de lado y se quedó inmóvil "haciéndose la muerta", hasta que el agresor se marchó.

Cuando la mujer se arrastró hacia la puerta para pedir ayuda, el hombre, que en ese momento pasaba por delante de la casa en coche, regresó para arrastrarla hasta la cocina y golpearla. Una hora después, recobró el sentido y pudo pedir ayuda a una vecina.

El presunto agresor huyó hacia Torroella de Montgrí, donde vivía desde hacía unos días con sus padres, pero unas horas después fue detenido por los Mossos d'Esquadra, que, al registrarle encontraron el arma del crimen.

Alex B.G. reconoció haber atacado a la mujer pero no el crimen del pequeño y aseguró que el niño se había marchado llorando a su habitación.

La causa quedó abierta por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa con las agravantes de género, ensañamiento y parentesco.