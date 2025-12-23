Hallaron sin vida a un hombre de 42 años, con heridas ocasionadas por marca blanca en el marco de una pelea

Investigan la muerte violenta por arma blanca de un hombre en Molins de Rei, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres jóvenes en Sant Feliu y Torrelles de Llobregat, ambos municipios de la provincia de Barcelona, por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre de 42 años en Molins de Rei, ocurrida durante la madrugada del pasado domingo.

El suceso tuvo lugar sobre las cuatro de la madrugada del 21 de diciembre, cuando los servicios de emergencia alertaron a la policía de la presencia de una persona gravemente herida en la calle Foment. Al llegar al lugar, los agentes localizaron al hombre ya sin vida, con varias heridas de arma blanca, que, según las primeras hipótesis, se produjeron en el marco de una pelea.

Ante la gravedad de los hechos, los Mossos d'Esquadra activaron de inmediato una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Las pesquisas permitieron identificar a varios sospechosos.

La detención de tres jóvenes de entre 22 y 25 años, presuntamente implicados en la agresión mortal

Las detenciones se llevaron a cabo en los municipios de Sant Feliu y Torrelles de Llobregat, y los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen mientras se completan las diligencias correspondientes.

Según han confirmado fuentes próximas al caso, los detenidos pasarán mañana a disposición judicial, momento en el que el juez deberá decidir sobre su situación procesal, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer por completo lo ocurrido.