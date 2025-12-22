Muere un hombre tras ser iroteado en la vía pública en Castelldefels: los Mossos tratan de dar con los autores

Muere una persona al caerse accidentalmente desde la cúpula de un hotel de Hospitalet

Compartir







Un hombre ha muerto tiroteado en la vía pública en Castelldefels (Barcelona), ante lo que los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor o autores.

Según ha adelantado 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, el tiroteo ha ocurrido en la calle Dr Fleming de Castelldefels poco después de las 16.00 horas de este lunes.

PUEDE INTERESARTE Muere una joven de 20 años que circulaba en patinete atropellada por un coche en Sant Cugat, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo, con la ayuda de un helicóptero, para tratar de identificar y detener al autor o autores del crimen, cuyo móvil se investiga.

Tercera muerte violenta

Se trata de la tercera muerte violenta en la últimas horas en Cataluña, donde los Mossos investigan el crimen de una persona cuyo cadáver fue localizado ayer en la vía pública con heridas de arma blanca en Molins de Rei (Barcelona) y la de un hombre hallado sin vida con una herida de bala en una zona boscosa del municipio de Tarragona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Molins de Rei (Barcelona) ocurrida en la madrugada de este pasado domingo, según han informado en la red social X. La policía autonómica investiga los motivos y la autoría de la agresión y, según ha adelantó 'Elcaso.com', la víctima habría sido atacada con arma blanca. Al lugar de los hechos han acudido efectivos de los Mossos, de la Guardia Urbana de Molins y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).