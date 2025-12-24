Juan Tejón Marta Alcázar 24 DIC 2025 - 15:39h.

Ángela es una vecina de Badalona que acogió a dos inmigrantes en su casa que fueron desalojados del antiguo instituto B9

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, da por resuelto el conflicto por el desalojo del antiguo instituto B9

En Badalona la crisis de convivencia generada tras el desalojo de los migrantes va tomando un carácter cada vez más preocupante. Las autoridades tratan de buscar soluciones, pero decenas de esos desalojados todavía continúan en la calle. Marta Alcázar, reportera de Informativos Telecinco, explica desde el lugar la última información.

Hay mucha preocupación e incertidumbre entre el medio centenar de desalojados que continúan acampados aquí, a pocos metros del antiguo Instituto B9. Nos cuentan que muchos de ellos se negaron a ser trasladados a un albergue porque disponían de poca información al respecto.

Los vecinos temen que pasen su séptima noche y la que será la Nochebuena durmiendo a la intemperie con temperaturas que no superarán los siete grados, mientras el grupo municipal de los Comunes ha denunciado ante ante la fiscalía al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por un delito de odio.

Ángela recibe a los dos inmigrantes desalojados que han estado dos noches en su casa. Les ayudó en un acto de solidaridad en una fría noche. "Se quedó mirando, dudo un momento y le repetí: ¿quieres venir a dormir a mi casa? Y me dijo: sí. Y entonces le metí al coche". Ahora ya se encuentran en un albergue de Cáritas. "La relación ha sido muy bonita, muy bonita, muy entrañable". Dice que ya son parte de su familia: "Me han hablado de su sufrimiento, de lo mucho que han sufrido"

Por qué algunos se han negado a ir al refugio

La Generalitat ha prometido dar cobijo a todos los desalojados. "Un alojamiento de dos meses y medio a todos los residentes que habían estado en el B9", explica Emma Puig, del sindicato socialista de la vivienda de Badalona.

Pero alrededor de 70 personas han decidido quedarse debajo de este puente. "Algunos tienen trabajos, no sabían exactamente dónde iban a ir a dormir y no sabían si podían, por lo tanto, ir a trabajar al día siguiente", confirma Carles Sagués, presidente de Badalona ACULL

Yañecova trabaja aquí de chatarrero y dice que no puede abandonar la ciudad: "Porque no tengo dinero para comprar cada día una tarjeta de tren". De momento, hoy tendrán que afrontar una gélida nochebuena.