Las medidas de salvaguardia se aplicarán en dieciocho municipios

Gripe aviar en la Comunidad de Madrid

MadridLa Comunidad de Madrid ha adoptado medidas sanitarias de salvaguardia para prevenir la difusión de la influenza aviar altamente patógena en un total de dieciocho municipios de la región tras la confirmación de veinte focos de la enfermedad desde el pasado 22 de septiembre hasta la fecha.

Así se recoge en una resolución publicada este lunes por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

El primer foco se detectó en aves silvestres (dos ocas) en Alcobendas, y el primer caso en aves de corral se confirmó el 1 de octubre en una explotación de gallinas ponedoras de Valdemoro.

A lo largo de los meses de octubre y noviembre se han confirmado focos de aves silvestres en los municipios de Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Madrid (parque de El Retiro), Villamanrique de Tajo, Getafe, Ciempozuelos, Torres de la Alameda, Chinchón, San Martín de la Vega y Madrid (parque de La Gavia) y en aves cautivas en Torrejón de Velasco y Ciempozuelos.

El 11 de diciembre de 2025 se han confirmado cuatro nuevos focos en aves silvestres en Getafe-Perales del Río, Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid.

Prohibiciones en 18 localidades

Las medidas de salvaguardia se aplicarán en dieciocho municipios: Alcorcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Campo Real, Getafe, Leganés, Loeches, Madrid (zona sureste y zona suroeste), Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón y estarán vigentes hasta el 11 de enero de 2026.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior prohíbe usar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriiformes como reclamo de caza, así como criar patos y gansos con otras especies de aves de corral.

También queda prohibido criar aves de corral al aire libre. Se autoriza el mantenimiento en exterior solo si se colocan dispositivos que impidan la entrada de aves silvestres y se alimentan y abrevan las aves bajo cubierta o refugio.

Entre otras medidas, está prohibido suministrar agua a las aves de corral procedente de depósitos donde puedan acceder aves silvestres, salvo si el agua recibe tratamiento para inactivar el virus.

Además, en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en cualquier centro de concentración de animales, lo que incluye certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.

La Comunidad de Madrid adopta estas medidas ante el incremento de focos notificados en el centro y norte de Europa y la llegada de un gran número de aves migratorias, lo que supone "un factor determinante" para la introducción del virus en España.